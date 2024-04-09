Немало новых имен: объявлен расширенный состав обновленной сборной Украины по биатлону

Вскоре украинские биатлонисты начнут подготовку к сезону-2024/25. На летние сборы отправится расширенный состав из 11-ти мужчин и 13-ти женщин.

Стал известен расширенный состав сборной Украины по биатлону, который будет готовиться к сезону-2024/25. На летние сборы отправится 11 мужчин и 13 женщин.

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Расширенный состав сборной Украины по биатлону

Вместо словацкого специалиста Юрая Санитры, который в конце марта покинул пост, мужскую команду возглавит Надежда Белова, а старшим тренером женской сборной Украины остался Николай Зоц. Именно под их руководством будут готовиться к международным стартам следующие спортсмены:

Мужчины: Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк, Артем Тищенко, Богдан Цимбал, Денис Насико, Руслан Ткаленко, Степан Кинаш, Богдан Борковский и Сергей Супрун.

Женщины: Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Анна Кривонос, Александра Меркушина, Любовь Кипяченкова, Елена Городна, Юлия Городна, Надежда Белкина, Лилия Стеблина, Ксения Приходько и Татьяна Тарасюк.

Дмитрий Пидручный будет готовиться отдельно с Юраем Санитрой, а Юлия Джима будет тренироваться также в стороне от команды, по программе Уроша Велепца.

Кроме того, в составе нет Артема Примы и Дарьи Блашко. Прима остается в биатлоне, но еще не решил для себя вопрос о дальнейшем участии в международных стартах. Блашко же решила пока отдохнуть от спорта.

Сезон 2024/25 Кубка мира по биатлону начнется с этапа в Контиолахти, который состоится с 30 ноября по 8 декабря текущего года.