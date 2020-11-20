Біатлонний сезон-2020/2021 стартує 28-го листопада у фінському Контіолахті. На біатлоністів чекає суворе правило, яке може обмежити їх виступи на етапах Кубка світу та чемпіонаті світу в Поклюці.

Як COVID-19 вплинув на біатлон

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) повідомив, що один випадок зараження COVID-19 у збірній може змусити всю команду піти на ізоляцію. Про це пише ТАСС.

Не пропустіть Кубок світу з біатлону-2020/2021: де дивитися онлайн гонки в Україні

Повідомляється, що в разі виявлення позитивного результату на коронавірус набувають чинності не тільки правила IBU по COVID-19, але й позиція національних органів охорони здоров'я.

Від їх правил і процедур залежить, хто з людей, які контактували із зараженим, повинен перебувати на карантині і як довго. Цілком ймовірно, що позитивний випадок може означати карантин для всіх членів команди, в якій він був виявлений,

– мовиться у повідомленні IBU.

В IBU підкреслили, що строгість карантину залежить від національних правил, де відбувається етап.

До уваги. Представники збірної України з біатлону Дмитро Підручний та Віта Семеренко перехворіли коронавірусом перед новим сезоном. Спортсмени готуються до гонок.

Склад збірної України на перші етапи Кубка світу

Чоловіки

Дмитро Підручний

Артем Прима

Сергій Семенов

Руслан Ткаленко

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Тарас Лесюк

Жінки