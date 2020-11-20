Ізолюють усю збірну: біатлоністів чекає суворе правило через коронавірус
Біатлонний сезон-2020/2021 стартує 28-го листопада у фінському Контіолахті. На біатлоністів чекає суворе правило, яке може обмежити їх виступи на етапах Кубка світу та чемпіонаті світу в Поклюці.
Як COVID-19 вплинув на біатлон
Міжнародний союз біатлоністів (IBU) повідомив, що один випадок зараження COVID-19 у збірній може змусити всю команду піти на ізоляцію. Про це пише ТАСС.
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Повідомляється, що в разі виявлення позитивного результату на коронавірус набувають чинності не тільки правила IBU по COVID-19, але й позиція національних органів охорони здоров'я.
Від їх правил і процедур залежить, хто з людей, які контактували із зараженим, повинен перебувати на карантині і як довго. Цілком ймовірно, що позитивний випадок може означати карантин для всіх членів команди, в якій він був виявлений,
– мовиться у повідомленні IBU.
В IBU підкреслили, що строгість карантину залежить від національних правил, де відбувається етап.
Склад збірної України на перші етапи Кубка світу
Чоловіки
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Сергій Семенов
- Руслан Ткаленко
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
- Тарас Лесюк
Жінки
- Олена Підгрушна
- Віта Семеренко
- Валентина Семеренко
- Юлія Джима
- Дарія Блашко
- Катерина Бех.
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