Изнасиловать можно только если убить, – главная тренер сборной России сделала циничное заявление

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сделала неоднозначное заявление, комментируя свое влияние на этот вид спорта. Отвечая на вопрос, можно ли ее сломать, тренер заявила, что "изнасиловать можно только в том случае, если убить".

Такие высказывания 73-летняя главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова позволила себе в эфире федерального спортивного телеканала.

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Детали заявления Винер-Усмановой

Тренер уверена, что ее ничто не остановит говорить только правду в художественной гимнастике.

Вы знаете, когда-то мне мой муж говорил, что "вот, изнасиловали кого-то". Я говорю: "Знаешь что? Изнасиловать можно только в том случае, если убить",

– заявила она.

Винер-Усманова добавила, что так и с ней: мол, "ее – только убить".

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