Такие высказывания 73-летняя главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова позволила себе в эфире федерального спортивного телеканала.
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Детали заявления Винер-Усмановой
Тренер уверена, что ее ничто не остановит говорить только правду в художественной гимнастике.
Вы знаете, когда-то мне мой муж говорил, что "вот, изнасиловали кого-то". Я говорю: "Знаешь что? Изнасиловать можно только в том случае, если убить",
– заявила она.
Винер-Усманова добавила, что так и с ней: мол, "ее – только убить".
Скандальное заявление тренера: смотрите видео
Скандал на турнире по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020
- Победу в личном поединке по художественной гимнастике на Олимпиаде сенсационно одержала Линой Ашрам. Израильтянка одолела основную фаворитку – россиянку Дину Аверину.
- Это впервые за 25 лет в художественной гимнастике на этих соревнованиях победила не россиянка.
- Через несколько дней украинская судья попыталась объяснить поражение россиянок, и ей стали угрожать смертью.