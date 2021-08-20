Как изменится спорт в Афганистане при талибах: без женщин и с крикетом

Афганские паралимпийцы отказались от поездки в Токио, футбольные чиновники просят убежища в Индии, а спортсменки не выходят из дома из-за страха быть убитыми террористами. Все это последствия прихода талибов в Афганистан.

Паралимпийская сборная отказалась от Игр-2020

16 августа, на следующий день после прихода к власти талибов, стало известно, что сборная Афганистана не будет принимать участия в Паралимпийских играх, которые начнутся 24 августа в Токио.

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"К сожалению, Национальный паралимпийский комитет Афганистана не будет принимать участия в Паралимпийских играх в Токио-2020. Из-за продолжающейся серьезной ситуации в стране все аэропорты закрыты, и у них нет возможности поехать в Токио", – сообщил официальный представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс.

Страну на Паралимпиаде должны были представлять тхэквондисты Закия Худадади и Хоссейн Расул – в Токио этот вид спорта впервые войдет в программу главных соревнований паралимпийцев.

В последний раз сборная Афганистана не принимала участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в 2000 году, когда МОК наложил на страну санкции после прихода к власти талибов. Впоследствии, когда террористы потеряли власть в стране, афганские спортсмены ездили на каждые Игры. Дважды им даже удалось завоевать медаль – в 2008-м в Пекине тхэквондист Рохулла Никпай выиграл первую для Афганистана олимпийскую бронзовую медаль, а на следующих Играх в Лондоне повторил достижение.

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Женский спорт в Афганистане может исчезнуть

Нынешние Игры тоже могли стать для Афганистана исторически важными. На Паралимпиаде впервые в истории страны должна была представлять женщина – Закия Худадади. Теперь же, после прихода к власти "Талибана", женский спорт в стране и вовсе может исчезнуть.



Закия Худадади / Скриншот

Одной из первых женщин, которая открыто заявили о страхе за свою жизнь из-за талибов, стала капитан женской сборной по баскетболу на колясках Нилофар Баят. Когда ей было два года, ракета попала в ее задний двор, где она играла со своим братом. Брат умер, а она получила травму спинного мозга, пролежала около года в больнице и перенесла несколько операций. После курса реабилитации Баят начала играть в баскетбол.

Вместе с женской баскетбольной командой, которая участвует в международных соревнованиях лишь несколько лет, она сыграла на Азиатских играх. Целью Баят были Паралимпийские игры в Токио, но ее команда не прошла квалификацию, а теперь спортсменка и вовсе боится выходить из дома.

"Талибы находятся перед моим домом. Я не могу выйти и знаю, что здесь я в опасности. "Талибан" убьет меня. Им не нравятся такие женщины, как я", – признавалась она в интервью VICE World News.

О проблеме женского спорта в Афганистане открыто заявляли и велосипедистки.

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Масом Али Зада, представлявшая на Играх в Токио сборную беженцев, в подростковом возрасте бежала из Афганистана во Францию из-за угроз со стороны талибов. Девушка рассказывала, что во время тренировок мужчины угрожали, оскорбляли и даже забрасывали спортсменок камнями. В Токио же спортсменку поддерживали все соотечественницы, однако даже капитан сборной по велоспорту уверена, что с приходом к власти террористов женский спорт, такой, что противоречит религиозным убеждениям талибов, в стране закончится.

Футбольные чиновники просят убежища в Индии

Еще один вид спорта, представители которого опасаются за свою жизнь, – футбол. Издание Outloon India сообщало, что высокопоставленные чиновники из Федерации футбола Афганистана попросили убежища в Индии после прихода к власти "Талибана". Причина страха – развитие женского футбола в течение последних семи лет, что категорически не приветствуется талибами.

В последнее время сборная Афганистана проводит свои домашние матчи в отборочном турнире чемпионата мира-2022 в Таджикистане или Катаре. В своей группе сборная заняла четвертое место и не пробилась в третий этап квалификации.

"Талибан" любит крикет

Самым популярным видом спорта в Афганистане остается крикет. По словам исполнительного директора местной федерации Хамида Шинвари, крикет начал процветать за талибов, и после прихода к власти "Талибан" будет поддерживать спортсменов.

Не думаю, что наша деятельность пострадает из-за смены режима. "Талибан" любит крикет. Можно сказать, что именно при них крикет начал процветать в стране. Они поддерживали нас с самого начала и не вмешивались в нашу деятельность. Помимо четырех или пяти игроков, играющих за границей, все остальные находятся в Кабуле. Все они в безопасности и в порядке,

– заявил Шинвари.

При этом беспокойство за ситуацию в стране уже выразил один из самых популярных спортсменов в Афганистане и капитан национальной сборной по крикету Рашид Хан. Сейчас он находится в Великобритании, где выступает на турнире The Hundred в составе команды Trent Rockets, а его семья застряла в Афганистане и не может покинуть страну из-за закрытия аэропортов.

Несколько дней назад 22-летний Хан призвал мировых лидеров помочь прекратить кровопролитие в Афганистане и даже организовал сбор денег для покупки средств первой необходимости людям, пострадавшим от конфликта.