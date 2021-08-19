Однако попытка вышла неудачной: части его тела позже были найдены в отсеке.
Смотрите также Напряженная, но стабильная, – Пентагон о ситуации в аэропорту Кабула
Кто такой Заки Анвари?Заки Анвари играл в местном футболе, а также имел опыт выступлений за национальную молодежную команду страны. Афганскому футболисту было 17 лет.
Последние новости из Афганистана
- 15 августа "Талибан" захватил Кабул. Люди в стране были испуганы, ведь боевики известны особенно жестокими наказаниями.
- Талибы утверждали, что не собираются совершать самосуд над афганцами. Террористы объявили всеобщую амнистию для всех чиновников.
- Боевики 18 августа открыли огонь по митингующим, которые вышли на акцию поддержки национального флага в афганской провинции Нангархар. Погибли по меньшей мере 2 человека.
- В МИД ОАЭ заявили, что президент Ашраф Гани находится у них. В министерстве обороны Афганистана заявили, что будут требовать ареста экс-лидера за побег.
Что происходило в аэропорту Кабула ранее
Боевики "Талибана" приказали иностранцам покинуть страну, поэтому продолжается эвакуация. Поскольку регулярные авиарейсы отменили, местные отчаянно пытались втиснуться в самолеты. Люди рисковали жизнью, цепляясь за шасси самолета.
В аэропорту Кабула образовался хаос. В результате 40 человек погибли.
Видео побега