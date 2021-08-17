На Паралимпиаде Афганистан должно было представить двое спортсменов – это тхэквондистка Закия Худадади и легкоатлет Хоссейн Расули.
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При этом это впервые в истории Афганистана на Паралимпиаде их должна была представлять женщина.
Но в понедельник, 16 августа, за восемь дней до старта Паралимпиады, Международный паралимпийский комитет подтвердил, что с приходом к власти "Талибана" в Афганистане, эти два спортсмена не смогут выступить в Токио. Причина – они не могут добраться до Токио. Талибы закрыли доступ к почти всем пунктам пропуска в стране. Также не работают международные аэропорты. Поэтому возможность отправиться в Токио у обоих спортсменов нет.
Афганские спортсмены впервые выступили на Паралимпиаде в Атланте в 1996 году. Но за все время выступлений ни один из них так и не завоевал медали.
За всю историю Афганистана, страна лишь дважды добывала медали Олимпиады. Рохулла Никпай стал первым олимпийским призером в истории страны, выиграв бронзовую медаль по тхэквондо в Пекине-2008. В Лондоне-2012 он повторил свое достижение.
Ситуация в Афганистане: что известно
- Весной 2021 года США заявили, что выводят свои войска из Афганистана. Сразу после этого активизировались боевики "Талибана".
- Американские войска были в Афганистане в течение 20 лет – с момента военной кампании после терактов 11 сентября 2001 года.
- Решение о выводе американских войск вызвало панику в стране. Ведь под угрозой оказались тысячи афганцев, которые в свое время помогали американским военным. Среди них переводчики. Они попросили об их эвакуации.
- Однако "Талибан" довольно быстро захватил власть в стране. В течение августа 2021 года боевики взяли под контроль почти всю территорию страны. А 15 августа они захватили столицу – Кабул.
- Из страны бежал и президент Ашраф Гани.
- Единственное место, откуда можно сбежать из Афганистана – аэропорт в Кабуле. Его пока контролируют США. Однако самолетам трудно оттуда взлетать из-за царящего хаоса. Люди штурмом пробираются на самолеты. Известны случаи о жертвах и срельбе.