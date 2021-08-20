Худадади не может полететь на Паралимпийские игры

Спортсменка не может попасть на Паралимпиаду в Токио из столицы Афганистана Кабула после того, как талибы захватили город.

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Худадади сказала, что теперь она "сидит в доме в заключении" с родственниками в Кабуле. В аэропорту царит полный хаос, поскольку афганцы пытаются бежать из города.

"Я даже не могу с уверенностью и безопасностью выйти из своего дома, чтобы купить что-то для себя или потренироваться", – сказала Худадади, которая должна была прилететь в Токио еще 17 августа, за неделю до начала Паралимпийских игр.

Я от имени всех афганских женщин прошу Международный Паралимпийский комитет помочь мне. Я намеренна участвовать в Паралимпийских играх в Токио-2020. Пожалуйста, помогите,

– призвала Закия.

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