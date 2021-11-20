Изменил с футболисткой ПСЖ: жена легенды Барселоны готовит заявление на развод
Источник:Marca
Бывший игрок Барселоны и сборной Франции Эрик Абидаль признался своей жене, что изменил ей с футболисткой ПСЖ. Супруги планируют развестись.
Новые детали нападения на Кейри Амрауи
СМИ отмечают, что Абидаль изменил жене с футболисткой ПСЖ Кейрой Амрауи.
Смотрите также Брачный договор: футболист ПСЖ Икарди помирился со своей женой – фото из отпуска супругов
Экс-защитник имел роман с Амрауи, когда тот занимал должность спортивного директора Барселоны, а Кейра выступала за женскую команду каталонцев.
В ноябре на футболистку ПСЖ было совершено нападение в центре Парижа. Неизвестные вытащили Амрауи из автомобиля и начали наносить ей удары по ногам.
Кейра Амрауи / Фото инстаграма футболистки
Оказалось, что в тот вечер вместе с ней была полузащитница ПСЖ Амината Диалло, ее никто не трогал, никаких вещей не крали. Поэтому Диалло правоохранители подозревали в содеянном, якобы она наняла обидчиков, чтобы избавиться от конкурентки за место в стартовом составе ПСЖ.
Месть за измену
Однако сейчас в следствии рассматривают еще один вариант. Подозревают жену Абидаля, якобы она могла отомстить футболистке ПСЖ за связь с Эриком.
Также следствие отмечает, что во время нападения на Амрауи преступники упрекали футболистку в том, что она "спит с женатыми мужчинами".
Абидаль женат на Хайет с 2007 года. Пара воспитывает троих детей.
- Эрик перешел в Барселону в 2007 году из французского Лиона. Вместе с каталонцами Абидаль трижды выигрывал чемпионат Испании и дважды побеждал в Лиге чемпионов.
- В составе сборной Франции защитник выиграл серебро чемпионата мира 2006 года.