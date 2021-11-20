Изменил с футболисткой ПСЖ: жена легенды Барселоны готовит заявление на развод

Бывший игрок Барселоны и сборной Франции Эрик Абидаль признался своей жене, что изменил ей с футболисткой ПСЖ. Супруги планируют развестись.

Новые детали нападения на Кейри Амрауи

СМИ отмечают, что Абидаль изменил жене с футболисткой ПСЖ Кейрой Амрауи.

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Экс-защитник имел роман с Амрауи, когда тот занимал должность спортивного директора Барселоны, а Кейра выступала за женскую команду каталонцев.

В ноябре на футболистку ПСЖ было совершено нападение в центре Парижа. Неизвестные вытащили Амрауи из автомобиля и начали наносить ей удары по ногам.



Кейра Амрауи / Фото инстаграма футболистки

Оказалось, что в тот вечер вместе с ней была полузащитница ПСЖ Амината Диалло, ее никто не трогал, никаких вещей не крали. Поэтому Диалло правоохранители подозревали в содеянном, якобы она наняла обидчиков, чтобы избавиться от конкурентки за место в стартовом составе ПСЖ.

Месть за измену

Однако сейчас в следствии рассматривают еще один вариант. Подозревают жену Абидаля, якобы она могла отомстить футболистке ПСЖ за связь с Эриком.

Также следствие отмечает, что во время нападения на Амрауи преступники упрекали футболистку в том, что она "спит с женатыми мужчинами".

Абидаль женат на Хайет с 2007 года. Пара воспитывает троих детей.