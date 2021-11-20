Нові деталі нападу на Кейрі Амрауї

ЗМІ зазначають, що Абідаль зрадив дружині з футболісткою ПСЖ Кейрою Амрауї.

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Ексзахисник мав роман з Амрауї, коли той обіймав посаду спортивного директора Барселони, а Кейра виступала за жіночу команду каталонців.

У листопаді на футболістку ПСЖ було скоєно напад у центрі Парижу. Невідомі витягли Амрауї з автомобіля та почали завдавати їй ударів по ногах.



Кейра Амрауї / Фото інстаграм футболістки

Виявилося, що того вечора разом з нею була півзахисниця ПСЖ Аміната Діалло, її ніхто не чіпав, жодних речей не крали. Тому Діалло правоохоронці підозрювали у скоєному, нібито вона найняла кривдників, щоб позбутися конкурентки за місце у стартовому складі ПСЖ.

Помста за зраду

Проте зараз у слідстві розглядають ще один варіант. Підозрюють дружину Абідаля, нібито вона могла помститися футболістці ПСЖ за зв'язок із Еріком.

Також слідство зазначає, що під час нападу на Амрауї злочинці дорікали футболістці за те, що вона "спить з одруженими чоловіками".

Абідаль одружений з Хайєт з 2007 року. Пара виховує трьох дітей.