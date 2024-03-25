Останнім часом з'являється чимало розмов про нові зміни правил у футболі. Зокрема, вже тестується запровадження синіх карток, а також можуть змінитися умови для фіксації офсайда.

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Ідеї покращення правил від зіркового футболіста

Своїми думками щодо футбольних правил поділився нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд. Він назвав два, які варто було б змінити.

По-перше, потрібно запровадити "технологію лінії воріт" по всьому полю, щоб ви завжди знали, коли м'яч опинився поза межами. Що ще мене дратує, то це вкидання. Кидайте м'яч будь-як, це не має значення. Просто переконайтеся, що ви тримаєте м'яч двома руками.

Я навіть не знаю правил вкидання. Ймовірно, якщо спробую вкинути м'яч, то зроблю це неправильно. Для мене не має значення, як ви кидаєте м'яч – прямо, знизу, згори або якось ще. Я це змінив би, головне – двома руками.

Також вам не можна "красти" надто багато метрів та секунд аутами. Повинна бути чітка межа того, як далеко ви можете пройти та як довго тримаєте м'яч в руках. Гадаю, що так і буде в майбутньому", – заявив Голанд.

Нагадаємо, що раніше ексгравець Барселони Жерар Піке також висловлювався щодо зміни правил у футболі. Він пропонував скасувати нічиї, адже, за словами іспанця, гра номер 1 у світі все менше захоплює дітей, і це в перспективі може призвести до глобальної втрати інтересу до цього виду спорту.

Довідка. Ерлінг Голанд у сезоні-2023/2024 зіграв 34 матчі за Манчестер Сіті, в яких забив 29 голів та віддав 6 асистів. Наступний поєдинок "містяни" зіграють проти лідера АПЛ Арсенала. Гра відбудеться 31 березня о 18:30. Наразі команди розділяє лише одне очко в турнірній таблиці.