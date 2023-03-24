Именно IFAB занимается вопросами футбольных правил, внося изменения или дополнения к ним.

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Одно из дополнений, введенных Международным советом футбольных ассоциаций, касается вратаря, который готовится отбивать удар с пенальти. Теперь он "не должен вести себя таким образом, чтобы проявлять неуважение к игре и сопернику, то есть несправедливо отвлекать бьющего игрока".

Как пример такого неуважения, IFAB называет задержание выполнения удара или прикосновение к стойке ворот, перекладине или сетки.

Новые дополнения к правилам футбола, обнародованные Международным советом футбольных ассоциаций, вступят в силу 1 июля 2023 года.

Следует напомнить, что Международный совет футбольных ассоциаций был создан в 1886 году. Ее основали федерации футбола Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Поскольку ФИФА была создана позже, то вопрос регулирования и изменения футбольных правил занимает именно IFAB. Однако сейчас там заседает 8 членов – четыре представителя от ФИФА и четыре от федераций-учредительниц. При принятии решений об изменениях в футбольных правилах необходимо большинство из 6 голосов.