Саме IFAB займається питаннями футбольних правил, вносячи зміни чи доповнення до них.

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Одне з доповнень, які запровадженні Міжнародною радою футбольних асоціацій, стосується воротаря, який готується відбивати удар з пенальті. Тепер він "не повинен поводитися таким чином, щоб виявляти неповагу до гри та суперника, тобто несправедливо відволікати гравця, що б'є".

Як приклад такої неповаги, IFAB називає затримання виконання удару або ж торкання до стійки воріт, перекладини чи сітки.

Нові доповнення до правил футболу, оприлюднені Міжнародною радою футбольних асоціацій, набудуть чинності 1 липня 2023 року.

Варто нагадати, що Міжнародна рада футбольних асоціацій була створена в 1886 році. Її заснували федерації футболу Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Оскільки ФІФА була створена пізніше, то питання регулювання та змін футбольних правил займається саме IFAB. Однак зараз там засідає 8 членів – чотири представники від ФІФА та чотири від федерацій-засновниць. При прийнятті рішень про зміни в футбольних правилах необхідна більшість з 6 голосів.