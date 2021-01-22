Український центровий Олексій Лень може залишитись в НБА. Вашингтон зацікавлений у придбанні баскетболіста.

Клубу потрібно підсилити проблемну позицію. У Вашингтона залишилось лише два центрових, тому підписання українця Олексія Леня допомогло б розв'язати цю проблему, повідомляє NBC Washington.

До теми Українського баскетболіста Леня сенсаційно відрахували з Торонто

Лень залишиться в НБА

Робін Лопес і Мо Вагнер залишилися у команді після травми передньої хрестоподібної зв'язки у Томаса Браянта і відрахування Анжейса Пасечнікса.

Вашингтон чекає виходу Леня з ринку відмов протягом 48 годин. Однак клуб розглядає декілька варіантів на цю позицію. Якщо Вашингтону вдасться знайти гідне підсилення, то кандидатура Леня в результаті може стати не пріоритетною.

Українець несподівано покинув Торонто лише після 7 матчів у футболці Репторс. У середньому показники нашого баскетболіста в сезоні склали 2,3 очка, 1,6 підбору за 10,9 хвилини на майданчику. Причина такого різкого відходу з команди не повідомляється. Цікаво, що останні поєдинки в регулярному чемпіонаті НБА Лень пропустив через протоколи асоціації, які були пов'язані з коронавірусом.