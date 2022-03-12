Челси испытает серьезный ущерб
Абрамович – владелец лондонского футбольного клуба Челси. 10 марта он попал под санкции правительства Великобритании.
К стати Nike может отказаться от сотрудничества с Челси: клуб потеряет немалую сумму
Американский банк, ведущий поиск нового владельца клуба, сообщил потенциальным покупателям, что процесс приостановлен, поскольку активы российского олигарха были заморожены из-за вторжения российских войск в Украину.
Правительство Великобритании предоставило Челси лицензию на продолжение всей деятельности, связанной с футболом, но при этом заморозило продажу билетов, продление контрактов с игроками и персоналом, трансферы и продажи самого клуба.
Телекоммуникационная компания Three – приостановила сотрудничество с Челси. Hyundai, сделка с которым приносит лондонцам 10 миллионов фунтов в год, оценивает дальнейшие отношения с клубом.
От сотрудничества с лондонским клубом отказалась компания Nike.
Ранее российский миллиардер Роман Абрамович заявил, что собирается продавать "Челси". Он отметил, что соответствующее решение было принято с мнением о клубе.
Бизнесмен также сообщил, что доход от продаж он передаст в специально созданный благотворительный фонд "всех жертв войны в Украине".