"Благотворитель" Абрамович

Российский миллиардер Роман Абрамович принял решение продать Лондонский футбольный клуб Челси. Он заявил, что соответствующее решение было принято с мнением о команде.

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В текущей ситуации я принял решение продать клуб, считаю, что это в интересах команды, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров,

– сказал Абрамович.

Бизнесмен также сообщил, что доход от продаж он передаст в специально созданный благотворительный фонд "всех жертв войны в Украине".

"Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продаж. Фонд будет работать во благо всех жертв войны в Украине", – отметил миллиардер.

По словам Абрамовича, фонд направит деньги на удовлетворение неотложных потребностей жертв российской агрессии против Украины. Также средства будут направлены на восстановление страны после войны.

Продажа Челси не будет ускорена, заявил бизнесмен. Соглашение должно состояться в соответствии с установленной процедурой.

Миллиардер подчеркнул, что футбол для него никогда не был ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу.

Ранее СМИ сообщали, что Абрамович несколько дней искал вариант для продажи Челси. А до этого он передал руководство благотворительному фонду.

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