Челсі зазнає серйозних збитків

Абрамович – власник лондонського футбольного клубу Челсі. 10 березня він потрапив під санкції уряду Великої Британії.

До речі Nike може відмовитися від співпраці з Челсі: клуб втратить чималу суму

Американський банк, який веде пошук нового власника клубу, повідомив потенційних покупців, що процес призупинено, оскільки активи російського олігарха були заморожені через вторгнення російських військ в Україну.

Уряд Великої Британії надав Челсі ліцензію на продовження всієї діяльності, пов’язаної з футболом, але при цьому заморозив продаж квитків, продовження контрактів з гравцями та персоналом, трансфери та продаж самого клубу.

Телекомунікаційна компанія Three – призупинила співпрацю з Челсі. Hyundai, угода з яким приносить лондонцям 10 мільйонів фунтів на рік, оцінює подальші відносини з клубом.

Від співпраці з лондонським клубом відмовилася також компанія Nike.

Раніше російський мільярдер Роман Абрамович заявив, що збирається продавати Челсі. Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалене із думкою про клуб.

Бізнесмен також повідомив, що дохід від продажу він передасть в спеціально створений благодійний фонд "усіх жертв війни в Україні".