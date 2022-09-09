Зависимость от "газпрома": СМИ назвали возможную причину исключения бокса из программы Игр-2028

Организаторы Олимпийских игр-2028 решили не включать бокс в соревновательную программу. Скорее всего, старты Лос-Анджелеса состоятся без этого вида спорта.

В МОК недовольны работой IBA

В сети уже даже запустили кампанию по сохранению бокса на Олимпиадах. Флэшмоб получил название #KeepBoxingOlympic.

Кстати Россиянина Кремлева снова избрали президентом Международной ассоциации бокса

В СМИ сообщают, что Международный олимпийский комитет (МОК) решил принять это решение из-за зависимости Международной боксерской ассоциации (IBA) от российской энергетической компании "газпром".

Также МОК не устраивает медленных реформ Федерации.

"Согласно информации, которую мы вчера получили в отчете, BA пока не имеет новых источников дохода. Продолжается зависимость от российской компании "газпром".

Ситуация лишь усугубилась, ухудшившись тем фактом, что ряд банковских счетов (используемых IBA) подпадают под санкции в текущих условиях", – цитируют спортивного директора МОК Кита Макконнелла.

Также в МОК заверили, что продолжают наблюдать за процессом реформирования IBA.

Напомним, что в апреле МОК утвердил программу квалификации на Игры-2024, разработанную IBA, но в июне снова отстранил Федерацию от проведения квалификации на Олимпиаду.

Что не так с IBA