В МОК недовольны работой IBA
В сети уже даже запустили кампанию по сохранению бокса на Олимпиадах. Флэшмоб получил название #KeepBoxingOlympic.
Кстати Россиянина Кремлева снова избрали президентом Международной ассоциации бокса
В СМИ сообщают, что Международный олимпийский комитет (МОК) решил принять это решение из-за зависимости Международной боксерской ассоциации (IBA) от российской энергетической компании "газпром".
Также МОК не устраивает медленных реформ Федерации.
"Согласно информации, которую мы вчера получили в отчете, BA пока не имеет новых источников дохода. Продолжается зависимость от российской компании "газпром".
Ситуация лишь усугубилась, ухудшившись тем фактом, что ряд банковских счетов (используемых IBA) подпадают под санкции в текущих условиях", – цитируют спортивного директора МОК Кита Макконнелла.
Также в МОК заверили, что продолжают наблюдать за процессом реформирования IBA.
Напомним, что в апреле МОК утвердил программу квалификации на Игры-2024, разработанную IBA, но в июне снова отстранил Федерацию от проведения квалификации на Олимпиаду.
Что не так с IBA
- Дело в том, что IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев, до этого он являлся главой федерации бокса россии. В мае этого года он опубликовал в своем инстаграме соторис, где на заднем плане видна карта россии. К территории страны Кремлев добавил и АР Крым – оккупированную территорию Украины с 2014 года.
- Также IBA не отстранила российских боксеров от международной арены.
- Кремлева переизбрали на пост президента Международной Федерации бокса по процедуре акламации, без голосования
- 25 сентября в Ереване пройдет внеочередной конгресс IBA, на котором состоятся повторные выборы президента Федерации с участием нынешнего главы Умара Кремлева и Бориса ван дер Ферста.