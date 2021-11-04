"Все через Мбаппе и Шахтер"

Даже несмотря на победу Реала фанаты все равно были недовольны игрой мадридского клуба против Шахтера. Они выкрикивали оскорбительные слова в адрес футболистов.

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Также часть болельщиков требовала от Флорентино Переса окончательно оформить подписание Килиана Мбаппе. Президент клуба никак не реагировал на различные высказывания фанатов.