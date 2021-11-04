"Все через Мбаппе и Шахтер"
Даже несмотря на победу Реала фанаты все равно были недовольны игрой мадридского клуба против Шахтера. Они выкрикивали оскорбительные слова в адрес футболистов.
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Также часть болельщиков требовала от Флорентино Переса окончательно оформить подписание Килиана Мбаппе. Президент клуба никак не реагировал на различные высказывания фанатов.
- В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер проиграл мадридскому Реалу со счетом 1:2.
- Ранее известный журналист Джанлука Ди Марцио уверял, что у форварда парижского ПСЖ Килиана Мбаппе якобы уже есть контракт с мадридским клубом, но пока он не подписан. Заключить соглашение стороны смогут не раньше февраля следующего года.
- Летом французский нападающий уже заявлял, что хочет продолжить карьеру именно в мадридском Реале.