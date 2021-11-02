Досталось даже официантке

Болельщики Аталанты пытались ворваться в один из местных пабов, где как раз находились прибывшие из Альбиона фаны "красных дьяволов".

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Руководство паба успело вовремя закрыть дверь, поэтому, к счастью, к серьезной стычки не дошло. Травмировался один из поклонников Манчестер Юнайтед. Во время схватки мужчина получил синяк на плече.

Однако официантке заведения повезло меньше. Девушку ранили обломком разбитой бутылки, ей наложили несколько швов.

Полиция уже приступила к расследованию, изъяв видео с камер наблюдений.

Видео камер наблюдения

Матч Аталанта – Манчестер Юнайтед состоится во вторник, 2 ноября, в Бергамо. Начало поединка в 22:00.