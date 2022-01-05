Из-за ливня в Оберхофе биатлонисты тренировались в лыжном тоннеле: фото с подготовки

Погодные условия в немецком Оберхофе не радуют спортсменов. Поскольку уже несколько дней в городе не перестает дождить.

Необычные тренировки

В понедельник, 4 января, участники этапа Кубка мира в Оберхофе не смогли провести тренировку на стадионе. Спортсменам помешал сильный ливень.

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Из-за дождливой погоды спортсменам пришлось провести тренировку в лыжном тоннеле.

Непривычные условия для тренировок Оберхофе / Фото instagram.com/k_voigt_fotografie

Именно из-за такой погоды организаторы соревнований решили перенести спринтерскую гонку у мужчин. Теперь первый Кубок мира по биатлону в 2022-м году начнется 7 января. Соревнования закончатся 9 января.

Лыжный тоннель в Оберхофе / instagram.com/k_voigt_fotografie

Также сборная Украины сообщила о составе на первые гонки в новом году.

Норвежская сборная в Оберхофе / instagram.com/k_voigt_fotografie

К сожалению, болельщики не смогут попасть на трибуны из-за антикоронавирусных мер, действующих в стране.