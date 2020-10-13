Руководство Лиги чемпионов по хоккею решило отменить проведение турнира в сезоне 2020 – 2021 годов. Все из-за роста темпов распространения коронавируса в Европе.

Об отмене хоккейной Лиги чемпионов, которая должна была стартовать еще 6 октября, сообщает пресс-служба турнира.

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Учитывая все обстоятельства, руководство сделало вывод, что провести сезон 2020 – 2021 невозможным для лиги и команд как с организационной, так и с экономической точек зрения,

– заявил президент ЛЧ Петер Занер.

Он пояснил, что для организаторов Лиги чемпионов основным приоритетом является здоровье и безопасность всех участников турнира. Он подчеркнул, что руководство турнира при нынешних обстоятельствах не может гарантировать безопасность участников соревнований.

Кроме того, Занер выразил надежду, что через год ситуация нормализуется и коронавирус не помешает провести Лигу Чемпионов в сезоне 2021 – 2022.

Коротко о Лиге чемпионов: