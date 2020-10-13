Из-за коронавируса отменили хоккейную Лигу чемпионов 2020 – 2021
Руководство Лиги чемпионов по хоккею решило отменить проведение турнира в сезоне 2020 – 2021 годов. Все из-за роста темпов распространения коронавируса в Европе.
Об отмене хоккейной Лиги чемпионов, которая должна была стартовать еще 6 октября, сообщает пресс-служба турнира.
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Учитывая все обстоятельства, руководство сделало вывод, что провести сезон 2020 – 2021 невозможным для лиги и команд как с организационной, так и с экономической точек зрения,
– заявил президент ЛЧ Петер Занер.
Он пояснил, что для организаторов Лиги чемпионов основным приоритетом является здоровье и безопасность всех участников турнира. Он подчеркнул, что руководство турнира при нынешних обстоятельствах не может гарантировать безопасность участников соревнований.
Кроме того, Занер выразил надежду, что через год ситуация нормализуется и коронавирус не помешает провести Лигу Чемпионов в сезоне 2021 – 2022.
Коротко о Лиге чемпионов:
- Это Европейский хоккейный турнир, который создали в 2013 году. Его старт состоялся в сезоне 2014 – 2015. Последним чемпионом является шведская "Фрелунда", которая в целом выигрывала турнир уже 4 раза.
- Сезон 2020 – 2021 в ЛЧ должен был длиться с 6 октября 2020 года до 9 февраля 2021-го. Но из-за пандемии старт сезона отсрочили на ноябрь.