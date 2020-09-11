Хоккеистов команды "Йокерит" отправили на 14-дневный карантин. Произошло это после того, как они сыграли дома матч против российской команды "Нефтехимик". У последних обнаружили несколько инфицированных коронавирусом.

9 сентября "Йокерит" дома разгромил "Нефтехимик" 6:0. Матч состоялся в Хельсинки. После игры игроки российского клуба отправились в Ригу, где должны сыграть с местной командой "Динамо". В Латвии представители российского клуба прошли тестирование на коронавирус, который показал семь положительных результатов. Впоследствии повторное тестирование подтвердило четыре случая заражения.

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Так что "Йокерит" контактировал с игроками "Нефтехимика", команду, согласно финскому законодательству, отправили на обязательную 14-дневную самоизоляцию, сообщили в клубе. При этом после этого матча команда прошла тестирование, и коронавируса обнаружено не было.

Матчи "Йокерита" в чемпионате КХЛ перенесли. Речь идет о пяти матчах.

Перенесли и матч "Динамо" против "Нефтехимика".