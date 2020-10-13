Через коронавірус скасували хокейну Лігу чемпіонів 2020 – 2021
Керівництво Ліги чемпіонів з хокею вирішило скасувати проведення турніру в сезоні 2020 – 2021 років. Усе через зростання темпів поширення коронавірусу в Європі.
Про скасування хокейної Ліги чемпіонів, яка мала стартувати ще 6 жовтня, повідомляє пресслужба турніру.
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Враховуючи всі обставини, керівництво зробило висновок, що провести сезон 2020 – 2021 неможливим для ліги й команд як з організаційної, так і з економічної точок зору,
– заявив президент ЛЧ Петер Занер.
Він пояснив, що для організаторів Ліги чемпіонів основним пріоритетом є здоров'я і безпека всіх учасників турніру. Він підкреслив, що керівництво турніру за нинішніх обставин не може гарантувати безпеку учасників змагань.
Крім того, Занер висловив сподівання, що через рік ситуація нормалізується й коронавірус не завадить провести Лігу Чемпіонів у сезоні 2021 – 2022.
Коротко про Лігу чемпіонів:
- Це європейський хокейний турнір, який створили у 2013 році. Його старт відбувся в сезоні 2014 – 2015. Останнім чемпіоном є шведська "Фрелунда", яка загалом вигравала турнір вже 4 рази.
- Сезон 2020 – 2021 у ЛЧ мав тривати з 6 жовтня 2020 року до 9 лютого 2021-го. Та через пандемію старт сезону відтермінували на листопад.