Керівництво Ліги чемпіонів з хокею вирішило скасувати проведення турніру в сезоні 2020 – 2021 років. Усе через зростання темпів поширення коронавірусу в Європі.

Про скасування хокейної Ліги чемпіонів, яка мала стартувати ще 6 жовтня, повідомляє пресслужба турніру.

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Враховуючи всі обставини, керівництво зробило висновок, що провести сезон 2020 – 2021 неможливим для ліги й команд як з організаційної, так і з економічної точок зору,

– заявив президент ЛЧ Петер Занер.

Він пояснив, що для організаторів Ліги чемпіонів основним пріоритетом є здоров'я і безпека всіх учасників турніру. Він підкреслив, що керівництво турніру за нинішніх обставин не може гарантувати безпеку учасників змагань.

Крім того, Занер висловив сподівання, що через рік ситуація нормалізується й коронавірус не завадить провести Лігу Чемпіонів у сезоні 2021 – 2022.

Коротко про Лігу чемпіонів: