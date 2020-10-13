Портал Transfermarkt оновив вартість гравців європейських топ-чемпіонатів. За останніми оновленнями, 10 топ-гравців втратили у своїй вартості 30 і більше мільйонів євро.

Найбільше втратив вінгер мадридського "Реала" Еден Азар, вартість якого зменшилася на 60 мільйонів євро. Такі дані наводить Transfermarkt.

Цікаво Лідер "Шахтаря" Тайсон оголосив про відхід з команди

Хто найбільше подешевшав:

Еден Азар ("Реал") – мінус 60 мільйонів євро (нинішня вартість 60 мільйонів, а попередня була 120 мільйонів),

Ліонель Мессі ("Барселона") – мінус 40 мільйонів євро (100 мільйонів замість попередніх 140),

Антуан Грізманн ("Барселона") – мінус 40 мільйонів євро (80 мільйонів замість попередніх 120),

Рахім Стерлінґ ("Манчестер Сіті") – мінус 32 мільйони євро (128 мільйонів замість попередніх 160),

Неймар ("ПСЖ") – мінус 32 мільйони євро (128 мільйонів замість попередніх 160),

Кепа Аррісабалага ("Челсі") – мінус 32 мільйони євро (28 мільйонів замість попередніх 60),

Харрі Кейн ("Тоттенхем") – мінус 30 мільйонів євро (120 мільйонів замість попередніх 150),

Садіо Мане ("Ліверпуль") – мінус 30 мільйонів євро (120 мільйонів замість попередніх 150),

Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті") – мінус 30 мільйонів євро (120 мільйонів замість попередніх 150),

Мохаммед Салах ("Ліверпуль") – мінус 30 мільйонів євро (120 мільйонів замість попередніх 150).