Через коронавірус 10 топ-футболістів подешевшали на понад 30 мільйонів євро: список
Портал Transfermarkt оновив вартість гравців європейських топ-чемпіонатів. За останніми оновленнями, 10 топ-гравців втратили у своїй вартості 30 і більше мільйонів євро.
Найбільше втратив вінгер мадридського "Реала" Еден Азар, вартість якого зменшилася на 60 мільйонів євро. Такі дані наводить Transfermarkt.
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Хто найбільше подешевшав:
- Еден Азар ("Реал") – мінус 60 мільйонів євро (нинішня вартість 60 мільйонів, а попередня була 120 мільйонів),
- Ліонель Мессі ("Барселона") – мінус 40 мільйонів євро (100 мільйонів замість попередніх 140),
- Антуан Грізманн ("Барселона") – мінус 40 мільйонів євро (80 мільйонів замість попередніх 120),
- Рахім Стерлінґ ("Манчестер Сіті") – мінус 32 мільйони євро (128 мільйонів замість попередніх 160),
- Неймар ("ПСЖ") – мінус 32 мільйони євро (128 мільйонів замість попередніх 160),
- Кепа Аррісабалага ("Челсі") – мінус 32 мільйони євро (28 мільйонів замість попередніх 60),
- Харрі Кейн ("Тоттенхем") – мінус 30 мільйонів євро (120 мільйонів замість попередніх 150),
- Садіо Мане ("Ліверпуль") – мінус 30 мільйонів євро (120 мільйонів замість попередніх 150),
- Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті") – мінус 30 мільйонів євро (120 мільйонів замість попередніх 150),
- Мохаммед Салах ("Ліверпуль") – мінус 30 мільйонів євро (120 мільйонів замість попередніх 150).
Чому так сталося?
Найімовірніше, усе це пов'язане з пандемією коронавірусу й фінансовою кризою, що стала її наслідком. Загалом криза зачепила багато різних сфер життя, не виключенням став і футбол.
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