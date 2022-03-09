Из-за игнорирования войны России против Украины Тимощука лишат рекорда и всех наград
Источник:УАФ
Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола отреагировал на молчание Анатолия Тимощука. Поскольку эксигровец сборной Украины не только проигнорировал полное масштабное вторжение россиян, но и остался работать у оккупантов.
Расплата за молчание
Комитет по этике и честной игре УАФ сделал заявление по поводу нарушений Кодекса этики и честной игры бывшим полузащитником национальной команды Анатолием Тимощуком.
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Экс-игрок сборной Украины Тимощук, ассистент главного тренера Зенита, не прокомментировал полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины.
Следовательно, комитет по этике и честной игре УАФ обращается со следующей просьбой:
- лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
- поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;
- лишить Тимощука А. А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
- исключить Тимощука А. А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ.
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