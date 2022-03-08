"Тимощук – це українська гнида"

Ексгравець збірної України Тимощук, який є асистентом головного тренера Зеніту, не прокоментував повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

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Козловський розкритикував колишнього гравця національної збірної. Натомість він виділив ексфутболіста Олександра Алієва, який втупив до лав територіальної оборони Києва.

Сашко завжди був нормальним хлопцем. Але він мене дуже здивував, адже він виріс, по суті, у Росії. Мене здивувало, що він справді виявився справжнім патріотом, не на словах, а він взяв і показав,

– зазначив Козловський.

"Нехай там інші патріоти себе покажуть, Є у нас 2 товариші, з Волині родом, Тимощук той самий. Як казали: "Нам не страшні московські воші, як українські гниди". Це українська гнида. Як то кажуть, з такими українськими гнидами і ворогів не треба", – наголосив президент Руху.

Також він додав, що його приємно здивували Олександр Усик та Василь Ломаченко, які теж обороняють рідну країну від російських загарбників.

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