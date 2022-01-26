Из-за COVID-19 игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду-2022 в Пекине: кто от этого выиграет

Символически каждые зимние Олимпийские игры завершаются финалом по хоккею. Хоккей ставит точку в главном спортивном форуме четырехлетия.

Правда, в этом году интрига началась еще до начала Игр. НХЛ оттягивала-оттягивала решение по участию лучших игроков в Олимпиаде, но чуда не случилось.

В то же время История чуда из НХЛ: как болельщица случайно спасла жизнь сопернику, а клуб отблагодарил ее

"Национальная хоккейная лига уважает желание игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире лучших. Но в связи с тем, что расписание регулярного сезона НХЛ было нарушено вследствие увеличения количества случаев заболевания на COVID-19, лига объявила, что игроки НХЛ не примут участия в зимних Олимпийских играх. Мы с нетерпением ждем на участие в Олимпийских играх в 2026 году", – заявил комиссар НХЛ Гэри Беттман.

К слову, 29 декабря 2021 года Международная федерация хоккея (IIHF) досрочно завершила молодежный чемпионат мира-2022 из-за ситуации с коронавирусом. Молодежный чемпионат мира по хоккею стартовал в Канаде с 26 декабря. На момент остановки первенства команды успели провести девять матчей.

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Живем в мире, где слово "застрахованный" теряет свою актуальность. Остается быть гибким, чтобы вызовы мира не превращались в собственные.

Вернемся к НХЛовцам. Безусловно, игроки и хоккейные болельщики расстроены. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф был шокирован тем, как быстро COVID-19 повлиял на календарь НХЛ. Международная федерация хоккея в обсуждениях с МОК, оргкомитетом Пекина, НХЛ и профсоюзом действовала с пониманием, что такой сценарий возможен. Решение лиги продиктовано заботой о здоровье и безопасности своих игроков.

Между тем участие гарантируют 12 сборных команд. 8 из них квалифицировались по рейтингу IIHF-2019, составленному по итогам чемпионата мира по хоккею 2019 года, – это Канада, Россия (Команда ОКР), Швеция, Финляндия, Чехия, США, Германия и Швейцария. Также квалифицировался Китай на правах страны-хозяйки Игр. Еще три команды определились по результатам квалификационных турниров – это Словакия, Латвия и Дания.

Команда ОКР – команда российского Олимпийского комитета. Российские спортсмены не имеют права выступать на Олимпиаде под именем, флагом и гимном России из-за громкого допингового скандала. России отказали даже в использовании вместо гимна "Катюши". В итоге было решено использовать в качестве гимна фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

В женском чемпионате примут участие США, Канада, Финляндия, Россия (Команда ОКР), Швейцария, Япония, Чехия, Швеция, Дания и Китай.

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Получается, сильнейших игроков мира на Олимпиаде не будет. Какие прогнозы?

Многие из экспертов высказали мнение, что если НХЛовцы не едут на Олимпиаду, то однозначным фаворитом турнира становится Команда ОКР. Сборная Германии (серебряный призер прошлых Олимпийских игр) после таких заявлений смеется. Но если сборная России действительно претендует на золотую медаль, такую команду, как Швейцария, она должна побеждать в одни ворота. Да и финны, которые никогда не выигрывали Олимпиаду, имеют сумасшедшую мотивацию сделать это здесь и сейчас. Будет влиять также ковидная лотерея – кто, как и когда будет вылетать из состава. Молодежный чемпионат мира не доиграли, надеемся, что с Олимпиадой будет все по плану.

Тот факт, что НХЛ не будет участвовать в ОИ, уравнивает европейские команды в своем классе и, конечно, уменьшает шансы североамериканских сборных. Эта Олимпиада выровняет силы и подравняет уровень команд. Полезна ли такая модель для команд-андердогов? Да. Эффективно ли это для соревнований? Однозначно нет. Общий уровень турнира падает, когда сильные тянутся к слабым, а не слабые к сильным. Но это факт.

Георгий Зубко, президент Федерация хоккея Украины