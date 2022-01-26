Щоправда, цього року інтрига розпочалася ще до початку Ігор. НХЛ відтягувала-відтягувала рішення щодо участі найкращих гравців в Олімпіаді, але чуда не сталося.

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"Національна хокейна ліга поважає бажання гравців НХЛ представляти свої країни та брати участь у турнірі найкращих. Але у зв’язку з тим, що розклад регулярного сезону НХЛ було суттєво порушено внаслідок збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19, ліга оголосила, що гравці НХЛ не братимуть участі у зимових Олімпійських іграх. Ми з нетерпінням чекаємо на участь в Олімпійських іграх у 2026 році", – заявив комісар НХЛ Гері Беттман.

До слова, 29 грудня 2021 року Міжнародна федерація хокею (IIHF) достроково завершила молодіжний чемпіонат світу-2022 через ситуацію з коронавірусом. Молодіжний чемпіонат світу з хокею стартував у Канаді з 26 грудня. На момент зупинки першості команди встигли провести дев’ять матчів.

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Живемо у світі, де слово "застрахований" втрачає свою актуальність. Залишається бути гнучким, щоб виклики світу не перетворювалися на власні.

Повернемося до НХЛівців. Безумовно, гравці та хокейні вболівальники засмучені. Президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардіф був шокований тим, як швидко COVID-19 вплинув на календар НХЛ. Міжнародна федерація хокею в обговореннях із МОК, оргкомітетом Пекіна, НХЛ та профспілкою діяла з розумінням, що такий сценарій можливий. Рішення ліги продиктоване турботою про здоров’я та безпеку своїх гравців.

Між тим участь гарантують 12 збірних команд. 8 з них кваліфікувалися за рейтингом IIHF-2019, складеним за підсумками чемпіонату світу з хокею 2019 року, – це Канада, Росія (Команда ОКР), Швеція, Фінляндія, Чехія, США, Німеччина та Швейцарія. Також кваліфікувався Китай на правах країни-господарки Ігор. Ще три команди визначилися за результатами кваліфікаційних турнірів – це Словаччина, Латвія і Данія.

Команда ОКР – команда російського олімпійського комітету. Російські спортсмени не мають права виступати на Олімпіаді під ім’ям, прапором та гімном Росії через гучний допінговий скандал. Росії відмовили навіть у використанні замість гімну "Катюші". У результаті було вирішено використати як гімн фрагмент із Концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського.

У жіночому чемпіонаті візьмуть участь США, Канада, Фінляндія, Росія (Команда ОКР), Швейцарія, Японія, Чехія, Швеція, Данія і Китай.

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Виходить, найсильніших гравців світу на Олімпіаді не буде. Які прогнози?

Багато хто з експертів висловили думку, що якщо НХЛівці не їдуть на Олімпіаду, то однозначним фаворитом турніру стає Команда ОКР. Збірна Німеччини (срібний призер минулих Олімпійських ігор) після таких заяв сміється осторонь. Але якщо збірна Росії справді претендує на золоту медаль, таку команду, як Швейцарія, вона мусить перемагати в одні ворота. Та й фіни, які ніколи не вигравали Олімпіаду, мають божевільну мотивацію зробити це тут і зараз. Впливатиме також ковідна лотерея – хто, як і коли вилітатиме зі складу. Молодіжний чемпіонат світу не дограли, сподіваємося, що з Олімпіадою буде все по плану.

Той факт, що НХЛ не братиме участі в ОІ, зрівнює європейські команди у своєму класі та, звичайно, зменшує шанси північноамериканських збірних. Ця Олімпіада вирівняє сили та підрівняє рівень команд. Чи корисна така модель для команд-андердогів? Так. Чи ефективно це для змагань? Однозначно ні. Загальний рівень турніру падає, коли сильні тягнуться до слабких, а не слабкі до сильних. Але це факт.

Георгій Зубко, президент Федерація хокею України