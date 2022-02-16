Білосюк: Я зі сльозами дивилася на тренерів

Фінішерка української команди Олена Білосюк прокоментувала дебют на Олімпіаді-2022. Біатлоністка розповіла про труднощі перед стартом.

До слова Фатальна стрільба Джими та боротьба Білосюк: Україна сьома в жіночій естафеті на Олімпіаді-2022

"Після коронавірусу підійти нормально до цієї гонки було неможливо. Хто перехворів, розуміє, що треба місяць чи пару тижнів, щоб відійти, щоб нормально себе почувати. І перші два дні, коли я каталася на тренуваннях, голова обертом йшла, і задишка, і зовсім сил не було. Я зі сльозами дивилася на тренерів і казала, що не знаю, як маю хоча б доїхати до фінішу", – сказала Білосюк.

Перед початком Олімпіади Олена здала позитивний тест на коронавірус, тому вона пропустила індивідуальні старти. Спортсменка одужала незадовго до естафети.

"Лише на третій день почала себе більш-менш нормально почувати, змогла прискорення зробити. Учора ще трішечки так посмикалася, але жодного цілого кола не змогла зробити у прискоренні. Уже на старті я розуміла, що треба дуже обережно вести цю гонку, дуже тактично грамотно, щоб доїхати до фінішу", – зазначила біатлоністка.

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Я відчувала, що будь-які два швидші кроки, знову йде запаморочення, підкошуються ноги – цього не можна робити. Максимально технічно намагалася йти, довгий крок, щоб просто доїхати,

– розповіла спортсменка.

Про роботу на рубежі та підтримку фанатів

На своєму етапі Білосюк ідеально відпрацювала на двох вогневих рубежах.

"Звісно, приємно, що вдалося так завершити гонку. Нарешті зробила 0+0 на естафеті, бо попередні кілька естафет я поспішала, на стійці робила промахи. Тут я розуміла, що будь-який додатковий патрон – мене і ззаду можуть наздогнати. Не знаю, як по швидкості і швидкострільності, мабуть, довго, але намагалася зробити максимум", – зізналася Білосюк.

Біатлоністка розповіла про підтримку українських вболівальників.

"Хочу подякувати усім, хто підтримував. Приємно, що люди розуміють: здоров'я у першу чергу, а на біатлоні та Олімпійських іграх життя не закінчується. Буду робити максимум, що залежить від мене.

Хочу я теж підтримати наших земляків: ми цікавимося, але не читаю усіх новин, не володію усією інформацією. Але як люди пишуть: знову стрес, знову під час Олімпіади якісь додаткові фактори, тому я хочу підтримати вас усіх і дякую за вашу підтримку", – заявила Олена.

За словами Білосюк, ця Олімпіада була найгіршою у її кар'єрі.

Мабуть, з моїх чотирьох Олімпіад – цю я б хотіла забути,

– додала біатлоністка.

Для Білосюк виступ в естафеті є дебютним на Іграх-2022. На жаль, для Олени ця Олімпіада вже закінчилася. Оскільки через пропуск індивідуальних стартів вона не змогла відібратися до мас-старту.