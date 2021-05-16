Дебютный трофей Виды

32-летний Домагой Вида, который ранее выступал за киевское Динамо, уже на 10-й минуте размочил нули на табло в матче против Гезтепе. Хорват в упор ударом головой расстрелял владения соперника.

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В этом сезоне Вида сыграл за Бешикташ 38 матчей, в которых забил 6 голов. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2022 года.

Еще до перерыва хозяева сравняли цифры на табло, но клуб Веды таки вырвал победу – 1:2. Эта победа позволила Бешикташу с 84 очками выйти на первое место в таблице.

Галатасарай имеет такое же количество набранных пунктов. Однако золотые награды на свои шеи надели футболисты Бешикташа из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов в личных встречах. Оба лидера Суперлиги попали в квалификационный этап Лиги чемпионов.

Интересно! Для клуба Виды этот титул стал уже 16-й в чемпионате Турции. Домагой Вида выступает за турецкий гранд в течение 3,5 лет, но для него этот трофей стал дебютным в футболке "черных орлов".

Гезтепе – Бешикташ видеообзор