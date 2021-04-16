Оба боксера очень опытные. В частности, 35-летний Редкач провел 29 боев, из которых выиграл 23. В пассиве украинца 5 поражений и 1 ничья. Предыдущий бой Иван провел против Дэнни Гарсии.

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Редкач и Гарсия сражались за право встретиться с чемпионом мира по версии WBC Эрролом Спенсом. Однако украинец уступил в одностороннем поединке.

Зато 32-летний Прогрейс, потеряв титул в бою с Джошем Тейлором, победил Хуана Херальдеса. Теперь Прогрейсу важно продолжить побеждать, чтобы в будущем претендовать на титул.

Иван Редкач – Реджис Прогрейс прогноз Favbet на бой

На бумаге явным фаворитом поединка является американский боксер. Букмекеры дают коэффициент 1,04 на победу Прогрейса. Впрочем, Редкача отнюдь не стоит списывать со счетов. В 2019 году Иван брутально нокаутировал Девона Александера.

На победу украинца в бою с Прогрейсом букмекеры дают коэффициент 10,70. В то же время на ничью в поединке коэффициент 34.

Прогрейс выиграл 25 поединков и 21 завершил нокаутом. Поэтому эксперты прогнозируют, что Реджис выиграет досрочно – коэффициент 1,18. Если же американец победит по очкам – коэффициент 4,50.

В поединке с Гарсией украинец не смог на равных вести бой, чтобы выиграть по очкам. Поэтому крайне мало шансов, что Иван преодолеет Реджиса решением судей. Такой итог боя оценен коэффициентом 29. Больше шансов у Редкача выиграть нокаутом, что оценено коэффициентом 15.

Букмекеры считают, что бой завершится в 5 – 6 раунде. В частности, на тотал раундов более 5.5 коэффициент 1,82. В то же время коэффициент 1,92 на тотал раундов меньше 5.5.

Также букмекеры считают, что для Редкача может стать фатальным 4 или 5 раунд. Победа Реджиса в одной из этих трехминуток оценена коэффициентом 6,50.

В то же время на победу Редкача в любом раунде коэффициент 100!

Поединок Редкач – Прогрейс состоится 17 апреля в Атланте (США). В Украине это будет ночь на 18 апреля. Начало поединка примерно в 02:00 по киевскому времени.