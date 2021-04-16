Обидва боксери надзвичайно досвідчені. Зокрема, 35-річний Редкач провів 29 боїв, з яких виграв 23. У пасиві українця 5 поразок та 1 нічия. Попередній бій Іван провів проти Денні Гарсії.

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Редкач та Гарсія билися за право зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC Ерролом Спенсом. Однак українець поступився в односторонньому поєдинку.

Натомість 32-річний Прогрейс, втративши титул у бою з Джошом Тейлором, переміг Хуана Херальдеса. Тепер Прогрейсу важливо продовжити перемагати, щоб в майбутньому претендувати на титул.

Іван Редкач – Реджис Прогрейс: прогноз Favbet на бій

На папері очевидним фаворитом поєдинку є американський боксер. Букмекери дають коефіцієнт 1,04 на звитягу Прогрейса. Втім, Редкача аж ніяк не варто списувати з рахунків. У 2019 році Іван брутально нокаутував Девона Александера.

На перемогу українця у бою з Прогрейсом букмекери дають коефіцієнт 10,70. Водночас на нічию в поєдинку коефіцієнт 34.

Прогрейс виграв 25 поєдинків і 21 завершив нокаутом. Тому експерти прогнозують, що Реджис виграє достроково – коефіцієнт 1,18. Якщо ж американець переможе по очках – коефіцієнт 4,50.

У поєдинку з Гарсією українець не зміг на рівних вести бій, щоб виграти по очках. Тому вкрай мало шансів, що Іван здолає Реджиса рішенням суддів. Такий підсумок бою оцінено коефіцієнтом 29. Більше шансів у Редкача виграти нокаутом, що оцінено коефіцієнтом 15.

Букмекери вважають, що бій завершиться у 5 – 6 раунді. Зокрема, на тотал раундів більше 5.5 коефіцієнт 1,82. Водночас коефіцієнт 1,92 на тотал раундів менше 5.5.

Також букмекери вважають, що для Редкача може стати фатальним 4 або 5 раунд. Перемога Реджиса в одній з цих трихвилинок оцінена коефіцієнтом 6,50.

Водночас на звитягу Редкача у будь-якому раунді коефіцієнт 100!

Поєдинок Редкач – Прогрейс відбудеться 17 квітня в Атланті (США). В Україні це буде ніч на 18 квітня. Початок поєдинку приблизно о 02:00 за київським часом.