Игрок Шахтера назвал сына в честь воина ВСУ, который погиб под Авдеевкой: щемящая история

Вингер донецкого Шахтера Иван Петряк в третий раз стал отцом, его жена родила ему сына. Парня назвали в честь тестя футболиста, который умер на войне против России.

В мае 2022 года игрок Шахтера Иван Петряк понес большую потерю в семье. Тесть украинского вингера и его тезка служил в ВСУ и отдал жизнь за независимость Украины в боях под Авдеевкой.

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Третий ребенок в семье Петряка

Чуть позже жена Петряка Юлия узнала о беременности, а уже 5 марта 2024 года на свет появился Петряк-младший. Об этом футболист Шахтера сообщил на своей странице в инстаграм.

Украинец получил немало поздравлений от знакомых и коллег по Шахтеру. Особо стоит отметить пост Артема Бондаренко, который потроллил Ивана следующими словами: "Поздравляю! Надеюсь, чувством юмора не в тебя пойдет".



Иван и Юлия Петряки в третий раз стали родителями / instagram.com/petryak1994

Для семьи Петряков мальчик стал третьим ребенком. Вингер Шахтера рассказал, что сына назвал Иваном. Но не в честь себя, а в честь тестя, который умер почти год назад от рук российских оккупантов.

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Карьера Ивана Петряка

Напомним, что Иван Петряк-старший является воспитанником Зари, за которую в течение шести лет забил 11 голов в 108 матчах. В 2016 году присоединился к Шахтеру. Впрочем, заиграть в команде Паулу Фонсеки полузащитник не смог и ушел в аренду в венгерский Ференцварош.

Там под руководством Сергея Реброва Иван провел лишь один сезон, став чемпионом Венгрии и оформив 6 голов в 36-ти матчах. А с 2019 по 2022 годы Петряк выступал за другой венгерский клуб Фехервар (27 голов в 118 играх).

Летом 2022-го футболист вернулся в Шахтер, однако и вторая каденция у "горняков" складывается для него неудачно. Несмотря на чемпионство прошлого сезона, на счету футболиста был лишь один гол в 22 матчах. А в этом сезоне Иван до сих пор не играл из-за травмы.