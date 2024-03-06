У травні 2022 року гравець Шахтаря Іван Петряк зазнав великої втрати у родині. Тесть українського вінгера та його тезка служив у ЗСУ та віддав життя за незалежність України у боях під Авдіївкою.

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Третя дитина в сім'ї Петряка

Трохи пізніше дружина Петряка Юлія дізналась про вагітність, а вже 5 березня 2024 року на світ з'явився Петряк-молодший. Про це футболіст Шахтаря повідомив на своїй сторінці в інстаграм.

Українець отримав чимало привітань від знайомих та колег по Шахтарю. Особливо варто відзначити пост Артема Бондаренка, який потролив Івана наступними словами: "Вітаю! Сподіваюсь, почуттям гумору не в тебе піде".



Іван та Юлія Петряки втретє стали батьками / instagram.com/petryak1994

Для сім'ї Петряків хлопчик став третьою дитиною. Вінгер Шахтаря розповів, що сина назвав Іваном. Але не на честь себе, а на честь тестя, який помер майже рік тому від рук російських окупантів.

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Кар'єра Івана Петряка

Нагадаємо, що Іван Петряк-старший є вихованцем Зорі, за яку протягом шести років забив 11 голів у 108 матчах. У 2016 році доєднався до Шахтаря. Втім, заграти в команді Паулу Фонсеки півзахисник не зміг і пішов в оренду до угорського Ференцвароша.

Там під керівництвом Сергія Реброва Іван провів лише один сезон, ставши чемпіоном Угорщини та оформивши 6 голів у 36-ти матчах. А з 2019 по 2022 роки Петряк виступав за інший угорський клуб Фехервар (27 голів у 118 іграх).

Влітку 2022-го футболіст повернувся в Шахтар, проте і друга каденція у "гірників" складається для нього невдало. Попри чемпіонство минулого сезону, на рахунку футболіста був лише один гол у 22 матчах. А цього сезону Іван досі не грав через травму.