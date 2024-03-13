Полесье усилилось игроком Шахтер, который имеет опыт выступлений за сборную Украины

13 марта 2024, 13:38
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Источник:

официальный сайт Полесья

Во вторник, 12 марта, закрылось зимнее трансферное окно в Украине. Житомирский клуб усилился не только легионером олимпийской сборной Венесуэлы Луифером Эрнандесом.

12 марта на официальном сайте Украинской Премьер-лиги состоялись определенные коррективы. В заявке житомирского Полесья появилась фамилия Ивана Петряка, контракт которого принадлежит донецкому Шахтеру (до 30 июня 2026-го).

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Пополнение в стае "волков"

Портал Transfermarkt также позиционирует 29-летнего левого вингера, как футболиста дебютанта УПЛ. "Волки" арендовали Петряка до конца текущего сезона-2023/2024.


Иван Петряк – в заявке Полесья / Скриншот с сайта УПЛ

Клуб из Житомира подтвердил аренду Петряка 13 марта. Футболист будет выступать в команде под культовым 10-м номером. В Полесье не сообщили никакие детали аренды.

Петряк стал игроком Полесья / Фото житомирского клуба

Также недавно стаю "волков" пополнил защитник Василий Кравец, который перебрался из Днепра-1.

К слову. Полесье после 20-ти сыгранных матчей занимает 6-е место в УПЛ-2023/2024, набрав 33 балла. В 21-м туре "волки" будут гостить на поле Оболони (16 марта).

Отметим, что матч против Александрии стал последним для Юрия Калитвинцева на посту главного тренера Полесья. Наставник подал в отставку после плохих выступлений команды в 2024-м году. Теперь "волками" будет руководить Сергей Шищенко, который станет исполняющим обязанности главного тренера.

Что известно об Иване Петряке

  • За свою карьеру поиграл в луганской Заре, а вот закрепиться в донецком Шахтеру не сумел.
  • С июля 2018-го ездил по арендам в Венгрии.
  • В августе 2022-го вернулся с Фехервара в донецкий клуб, в футболке которого провел лишь 39 матчей – 3 гола и ассист.
Автор: Софія Кулай