12 березня на офіційному сайті Української Прем'єр-ліги відбулись певні корективи. У заявці житомирського Полісся з'явилось прізвище Івана Петряка, контракт якого належить донецькому Шахтарю (до 30 червня 2026-го).

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Поповнення у зграї "вовків"

Портал Transfermarkt також позиціонує 29-річного лівого вінгера, як футболіста дебютанта УПЛ. "Вовки" орендували Петряка до кінця поточного сезону-2023/2024.



Іван Петряк – у заявці Полісся / Скриншот із сайту УПЛ

Клуб із Житомира підтвердив оренду Петряка 13 березня. Футболіст виступатиме у команді під культовим 10-м номером. У Поліссі не повідомили жодних деталей оренди.

Петряк став гравцем Полісся / Фото житомирського клубу

Також нещодавно зграю "вовків" поповнив захисник Василь Кравець, який перебрався із Дніпра-1.

До слова. Полісся після 20-ти зіграних матчів посідає 6-те місце в УПЛ-2023/2024, набравши 33 бали. У 21-му турі "вовки" гостюватимуть на полі Оболоні (16 березня).

Відзначимо, що матч проти Олександрії став останнім для Юрія Калітвінцева на посаді головного тренера Полісся. Наставник подав у відставку після поганих виступів команди у 2024-му році. Тепер "вовками" керуватиме Сергій Шищенко, який стане виконувачем обов'язків головного тренера.

Що відомо про Івана Петряка