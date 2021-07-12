Около 22 часов в результате неудачного маневра легковая машина вылетела в кювет, где встретилась со столбом.
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Легкий спорткар вспыхнул, подобно спичке. От него не осталось практически ничего. Экспертам придется изучить обугленные тела, чтобы установить, какое из них принадлежало Ивану, а какое Татьяне.
Фото жуткого ДТП Ивана Куренбина и Татьяны Игушиной / Фото: 47news
Что известно о погибших
- 32-летняя погибшая Татьяна Игушина – московская мотогонщица. Она покорила столицу, приехав из Казани. В 2018 году приняла участие в кругосветной гонке совместно с участниками из США, Швейцарии и Австрии и за 18 дней проехала на своем байке 24,741 км.
- 36-летний Иван Куренбин – один из самых ранних представителей дрифт-движения Петербурга, пилот Russian Drift Series (RDS). Он родился в известной петербургской семье советского фигуриста, трижды серебряного призера чемпионатов СССР, бизнесмена и коллекционера антиквариата Владимира Куренбина. Мать гонщика – владелица арт-отеля "Рахманинов", сестра – стилист. Сам погибший также занимался бизнесом, руководил архитектурно-художественной студией, держал дрифт-мастерскую и владел отелем рядом с Дворцовой площадью.