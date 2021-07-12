Около 22 часов в результате неудачного маневра легковая машина вылетела в кювет, где встретилась со столбом.

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Легкий спорткар вспыхнул, подобно спичке. От него не осталось практически ничего. Экспертам придется изучить обугленные тела, чтобы установить, какое из них принадлежало Ивану, а какое Татьяне.



Фото жуткого ДТП Ивана Куренбина и Татьяны Игушиной / Фото: 47news

Что известно о погибших