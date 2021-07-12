Близько 22 години в результаті невдалого маневру легкова машина вилетіла в кювет, де зустрілася зі стовпом.

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Легкий спорткар спалахнув, подібно сірнику. Від нього не залишилося практично нічого. Експертам доведеться вивчити обвуглені тіла, щоб встановити, яке з них належало Івану, а яке Тетяні.



Фото з моторошного ДТП Івана Куренбіна і Тетяни Ігушиної / Фото: 47news

Що відомо про загиблих