Хоккейная форма со знаком оккупантов: как НХЛ поплатилась за свою любовь к россиянам

Российские спортсмены после 24 февраля 2022 года стали в некоторой степени "проблемным активом". Ведь из-за введения санкций против российского спорта с ними было лучше не иметь дела. Но не в НХЛ. И теперь руководство лиги и клубы могут за это сполна поплатиться.

Национальная хоккейная лига бросилась активно защищать выступавших там российских игроков, когда им начали ставить вопрос о войне в Украине. Такие вопросы были вполне понятны и ожидаемы – знать, поддерживает ли конкретный российский спортсмен человеконенавистническую политику своей страны. Но в НХЛ максимально "пресекали" такие вопросы, апеллируя к праву хоккеистов на частную жизнь. Там решили "не замечать" у себя россиян, которые являются пропагандистами кровавого режима.

Сайт 24 Канала рассказывает историю, как в России довольно пренебрежительно отнеслись к НХЛ, за что могут поплатиться дисквалификацией. И при чем здесь война в Украине и российские оккупанты из батальона "Эспаньола", которые были разгромлены под Бахмутом.

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Чрезмерная любовь НХЛ к россиянам

Одним из самых популярных хоккеистов в НХЛ является россиянин Александр Овечкин. Он капитан команды "Вашингтон Кэпиталс", с которой в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. У него много рекордов в НХЛ. Но примечательно его делает не только это. Именно Овечкин в ноябре 2017 года создал и финансировал "неформальное патриотическое движение Putin Team". Фактически это была нескрываемая агитация перед президентскими выборами в России за Владимира Путина, к которой присоединились звезды спорта и шоу-бизнеса. И Овечкин со своей популярностью играл в этом немалую роль.



Российский диктатор Владимир Путин и Александр Овечкин / фото championat.com

То, что российские власти паразитируют на популярности хоккея и НХЛ, может свидетельствовать и тот факт, что в декабре 2011 года в России была создана любительская хоккейная лига. И инициатором ее создания выступил Владимир Путин. Сначала ее назвали российская любительская хоккейная лига, но уже в 2012 году она сменила название на "ночная любительская лига" – НХЛ.

Но для НХЛ Овечкин – это не сторонник российского диктатора, начавшего войну против Украины. А спортивная звезда, приносящая им прибыль. Следовательно, там сделали все, чтобы этой звезде "с правом на частную жизнь" не досаждали с надоедливыми вопросами о войне в Украине.

Да и вообще для россиян в НХЛ создали благоприятные условия. И в 2023 году даже внесли четырех россиян в качестве потенциальных кандидатов в хоккейный зал славы. А в июне 2023 года на драфте команды НХЛ выбрали сразу 19 россиян. Да, не все они сыграют хотя бы матч за новые команды. Но такие показатели достаточно знаковые.

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Но Овечкин – не один такой россиянин в НХЛ. В сезоне 2022/2023 в НХЛ выступало 62 российских хоккеиста. Хотя могло быть на одного больше. И эта история как раз о нем.

Вместо НХЛ – российская армия

7 мая 2022 года российский хоккейный вратарь Иван Федотов подписал годовой контракт с "Филадельфией Флаерс". Хотя он был избран на драфте НХЛ еще в 2015 году. Но он остался из России, выступая там за клубы. Пока в 2021 году не оказался в московском ЦСКА. Тогда же попал в сборную России, с которой на Олимпиаде-2022 в Пекине стал серебряным призером.

30 апреля 2022 года у Федотова закончился контракт с ЦСКА. И подписывать новый он не захотел. Зато подписал контракт с "Филадельфией Флайерс". Но сыграть хотя бы минуту за новый клуб ему не удалось. Как и отправиться в США.

1 июля 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. При этом что на него чуть не устроили охоту, ведь российские правоохранители подстерегали хоккеиста в разных местах, где он мог находиться.

Причиной для задержания было то, что военная прокуратура Санкт-Петербурга решила подать его в розыск в качестве уклоняющегося от военной службы. Но это "официальная" версия. По неофициальной, так Федотову "отомстили" за то, что он не захотел подписывать новый контракт с ЦСКА.

После того как хоккеиста доставили в военкомат, в тот же день его отправили в больницу (ему стало плохо). А уже 4 июля Федотов оказался в Северодвинске (Архангельская область), где находится учебный центр военно-морского флота. При этом адвокат не знал, где все это время находился Федотов.

Впоследствии стало известно, что Федотов присоединился к спортроте северного флота, где целый год проведет в составе команды "Авангард" беломорской военно-морской базы.

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Как на это отреагировали в НХЛ и "Филадельфии Флайерс"? Вяло. В НХЛ заявили, что "им известно о ситуации", и в настоящее время она изучается. Но никаких активных шагов так в итоге и не сделали. Другие команды несколько больше переполошились. Но только потому, что и с их российскими хоккеистами может произойти такая же ситуация. Поэтому призывали не уезжать в отпуск в Россию.

В "Филадельфии Флайерс" после этого заявили, что их контракт с Федотовым начнет действовать со следующего сезона, когда он год отслужит в российской армии.

Уважение к соглашениям – не в стиле России

Здесь стоит сделать еще одну ремарку о самом Иване Федотове. В январе 2022 года он выступал за сборную России, вышедшую на матч против Финляндии в форме с надписью "СССР". И получилось так, что он на себе вполне почувствовал репрессивный аппарат, как это было во времена СССР. Ведь если агитируешь за "СССР", то следует быть готовым к тому, что советские реалии жизни придут к тебе и в виде репрессий.Иван Федотов во время матча за сборную России в 2022 году

Вся эта история получила несколько неожиданное продолжение. Когда Федотов уже отслужил и имел право поехать в США играть в НХЛ, он этого не сделал. В 2023 году он "подписал" контракт с тем же ЦСКА на два года.

Такое решение уже не очень понравилось в НХЛ. Ведь там считали, что у Федотова есть действительный контракт с "Филадельфией Флайерс". Кроме того, в 2010 году НХЛ и КХЛ подписали Меморандум о взаимопонимании. Этот документ предполагал, что хоккеисты одного чемпионата не могут переехать в другую лигу при действующем контракте с клубом. И хотя весной 2022 года после российского вторжения в Украину действие меморандума было прекращено, но обе лиги продолжили его соблюдать.

Так что даже в российской КХЛ сначала не регистрировали этот контракт Федотова с ЦСКА. Но впоследствии кардинально изменили мнение, и уже в июле 2023 года зарегистрировали контракт с российским клубом, признав соглашение между Федотовым и "Филадельфия Флайерс" недействительным.

В эту ситуацию пришлось вмешаться Международной федераций хоккея (IIHF). Она на четыре месяца отстранила Ивана Федотова от участия в официальных матчах за нарушение международного трансферного регламента (с 1 сентября по 31 декабря). А ЦСКА запретили осуществлять в течение сезона международные трансферы.

Но Россия славится своим пренебрежительным отношением к международному праву. Так и в этот раз. 1 сентября, несмотря на решение IIHF об отстранении, Федотов сыграл первый официальный матч за ЦСКА – в КХЛ. В IIHF едва ли не сразу на это отреагировали. Они наложили штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков на федерацию хоккея России за то, что позволили Федотову сыграть в этом матче. И пригрозили Федотову, ЦСКА и российской федерации дополнительными санкциями.

В России такое решение IIHF вызвало только смех. Их сборная и так не допущена к чемпионату мира. Так что им и терять нечего. Но даже там "подстраховались". В КХЛ изменили свой регламент, заявив, что их решения по участию игроков в матче важнее решения IIHF.

А в самой IIHF пока не придумали, как поступить дальше. Несмотря на то, что у них есть немалые рычаги влияния (как вот запрет на любые трансферы в команды КХЛ), пока там решили "не давить".

Реакция НХЛ оказалась такой же вялой в этом случае, как и за год до этого. Заместитель комиссионера Билл Дэйли заявил, что организация будет уважать действующие контракты КХЛ.

С символами оккупантов

Но хоккейный матч 1 сентября отметился не только игрой Федотова, не имевшего права этого делать. И поражением ЦСКА в этом матче. А довольно скандальной ситуацией.

На разминку перед матчем хоккеистки ЦСКА вышли в специальной форме, посвященной батальону "Эспаньола". Это спецподразделение российских оккупационных войск, состоящее из фанатов. Преимущественно – футбольных. Именно этот батальон потерпел разгром от украинских военных в середине августа при попытке атаковать украинские позиции у Бахмута.



Иван Федотов в хоккейном джерси перед игрой со знаками российских оккупантов / фото t.me/cska_hockey

Руководителем батальона "Эспаньола" является российский военный преступник Станислав Орлов, которого зовут "Испанец". И именно он сделал символический вброс шайбы на этом матче. А с трибун за всем этим наблюдали родственники убитых российских оккупантов из этого батальона. Они после игры получили хоккейные джерси с подписями игроков ЦСКА.

Но это не в первый раз ЦСКА так поддерживает этот батальон. Перед этим они передали им микроавтобус.

Интересно, НХЛ все устраивает в ситуации, когда игрок, которого они считают своим, активно участвует в российской военной пропаганде? Или на этот раз закроют эти глаза на все это, лишь бы их хоккеистов не обижали?