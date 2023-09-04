Національна хокейна ліга кинулася активно захищати російських гравців, які виступали там, коли їм почали ставити питання про війну в Україні. Такі питання були цілком зрозумілі та очікувані – знати, чи підтримує конкретний російський спортсмен людиноненависницьку політику своєї країни. Та в НХЛ максимально "присікали" такі питання, апелюючи до права хокеїстів на приватне життя. Тож там вирішили "не помічати" в себе росіян, які є пропагандистами кривавого режиму.
Сайт 24 Каналу розповідає історію, як в Росії доволі зневажливо поставилися до НХЛ, за що можуть поплатитись дискваліфікацією. І до чого тут війна в Україні та російські окупанти з батальйону "Еспаньола", які були розгромлені під Бахмутом.
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Надмірна любов НХЛ до росіян
Одним з найпопулярніших хокеїстів в НХЛ є росіянин Алєксандр Овєчкін. Він капітан команди "Вашингтон Кепіталс", з якою у 2018 році виграв Кубок Стенлі. В нього чимало рекордів в НХЛ. Та примітним його робить не лише це. Саме Овєчкін в листопаді 2017 року створив і фінансував "неформальний патріотичний рух Putin Team". Фактично це була неприхована агітація перед президентськими виборами в Росії за Владіміра Путіна, до якої долучилися зірки спорту та шоубізнесу. І Овєчкін зі своєю популярністю відігравав в цьому чималу роль.
Російський диктатор Владімір Путін та Алєксандр Овєчкін / фото championat.com
Але для НХЛ Овєчкін – це не прибічник російського диктатора, який розпочав війну проти України. А спортивна зірка, яка приносить їм прибуток. Відтак там зробили все, щоб цій зірці "з правом на приватне життя" не докучали з набридливими питаннями про війну в Україні.
Та й загалом для росіян в НХЛ зробили доволі сприятливі умови. І у 2023 році навіть внесли чотирьох росіян як потенційних кандидатів до хокейної зали слави. А в червні 2023 році на драфті команди НХЛ обрали одразу 19 росіян. Так, не всі вони зіграють бодай матч за нові команди. Але такі показники є доволі знаковими.
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Але Овєчкін – не один такий росіянин в НХЛ. В сезоні 2022/2023 в НХЛ виступало 62 російські хокеїсти. Хоча могло бути на одного більше. І ця історія саме про нього.
Замість НХЛ – російська армія
7 травня 2022 року російський хокейний воротар Іван Федотов підписав річний контракт з "Філадельфія Флаєрс". Хоча він був обраний на драфті НХЛ ще у 2015 році. Та він залишився в Росії, виступаючи там за різноманітні клуби. Аж поки у 2021 році не опинився в московському ЦСКА. Тоді ж потрапив і до збірної Росії, з якою на Олімпіаді-2022 в Пекіні став срібним призером.
30 квітня 2022 року в Федотова закінчився контракт з ЦСКА. І підписувати новий він не захотів. Натомість підписав контракт з "Філадельфія Флаєрс". Та зіграти бодай хвилину за новий клуб йому не вдалося. Як і відправитися до США.
1 липня 2022 року Федотова було затримано в Санкт-Петербурзі співробітниками воєнкомату. При цьому що на нього мало не влаштували полювання, адже російські правоохоронці чатували на хокеїста в різних місцях, де він міг перебувати.
Причиною для затримання було те, що військова прокуратура Санкт-Петербурга вирішила подати його в розшук як ухилянта від військової служби. Але це "офіційна" версія. За неофіційною, так Федотову "відімстили" за те, що він не захотів підписувати новий контракт з ЦСКА.
Після того, як хокеїста доставили у воєнкомат, в той же день його відправили до лікарні (йому стало погано). А вже 4 липня Федотов опинився в Сєвєродвінську (Архангельська область), де розташований навчальний центр військово-морського флоту. При цьому адвокат не знав, де весь цей час перебував Федотов.
Згодом стало відомо, що Федотов приєднався до спортроти північного флоту, де цілий рік проведе у складі команди "Авангард" біломорської військово-морської бази.
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Як на це відреагували в НХЛ та "Філадельфії Флаєрс"? Мляво. В НХЛ заявили, що "їм відомо про ситуацію", і наразі вона вивчається. Але ніяких активних кроків так у підсумку і не зробили. Інші команди дещо більше переполошилися. Але лише через те, що і з їхніми російськими хокеїстами може статися така ж ситуація. Тому закликали не їхати у відпустку до Росії.
У "Філадельфії Флаєрс" після цього завили, що їх контракт з Федотовим почне діяти з наступного сезону, коли він рік відслужить в російській армії.
Повага до угод – не в стилі Росії
Вся ця історія отримала дещо неочікуване продовження. Коли Федотов вже відслужив і мав повне право поїхати до США грати в НХЛ, він цього не зробив. Натомість у 2023 році він "підписав" контракт з тим же ЦСКА на два роки.
Таке рішення вже не надто сподобалося НХЛ. Адже там вважали, що у Федотова є дійсний контракт з "Філадельфія Флаєрс". Окрім того, ще у 2010 році НХЛ та КХЛ підписали Меморандум про взаєморозуміння. Цей документ передбачав, що хокеїсти з одного чемпіонату не можуть переїхати в іншу лігу при чинному контракті з клубом. І хоч навесні 2022 року після російського вторгнення в Україну дія меморандуму була припинена, але обидві ліги продовжили його дотримуватися.
Тож навіть в російській КХЛ спочатку не реєстрували цей контракт Федотова з ЦСКА. Та згодом кардинально змінили думку, і вже в липні 2023 року зареєстрували контракт з російським клубом, натомість визнавши угоду між Федотовим та "Філадельфія Флаєрс" недійсною.
В цю ситуацію довелося втрутитися Міжнародній федерації хокею (IIHF). Вона на чотири місяці відсторонила Івана Федотова від участі в офіційних матчах за порушення міжнародного трансферного регламенту (з 1 вересня до 31 грудня). А ЦСКА заборонили здійснювати впродовж сезону міжнародні трансфери.
Та Росія славиться своїм зневажливим ставленням до міжнародного права. Так і цього разу. 1 вересня, попри рішення IIHF про відсторонення, Федотов зіграв перший офіційний матч за ЦСКА – в КХЛ. В IIHF чи не одразу на це відреагували. Вони наклали штраф в розмірі 5 тисяч швейцарських франків на федерацію хокею Росії за те, що там дозволили Федотову зіграти в цьому матчі. І пригрозили Федотову, ЦСКА та Російській Федерації додатковими санкціями.
В Росії таке рішення IIHF викликало лише сміх. Адже їхня збірна і так не допущена до чемпіонату світу. Тож їм і втрачати нічого. Але навіть там "підстрахувалися". В КХЛ змінили свій регламент, заявивши, що їх рішення щодо участі гравців в матчі є важливішими за рішення IIHF.
А в самій IIHF поки що не придумали, як діяти далі. Попри те, що вони мають чималі важелі впливу (як от заборона на будь-які трансфери до команд КХЛ), поки там вирішили "не тиснути".
Реакція НХЛ виявилася такою ж млявою в цьому випадку, як і за рік до цього. Заступник комісіонера Білл Дейлі заявив, що організація буде поважати діючі контракти КХЛ.
З символами окупантів
Та хокейний матч 1 вересня відзначився не лише грою Федотова, який не мав права цього робити. А також і поразкою ЦСКА в цьому матчі. Але й доволі скандальною ситуацією.
На розминку перед матчем хокеїстки ЦСКА вийшли у спеціальній формі, присвяченій батальйону "Еспаньола". Це спецпідрозділ російських окупаційних військ, що складається з фанатів. Переважно – футбольних. Саме цей батальон зазнав розгрому від українських військових в середині серпня під час спроби атакувати українські позиції біля Бахмута.
Іван Федотов в хокейній джерсі перед грою зі знаками російських окупантів / фото t.me/cska_hockey
Керівником батальйону "Еспаньола" є російський воєнний злочинець Станіслав Орлов, якого кличуть "Іспанець". І саме він зробив символічне вкидання шайби на цьому матчі. А з трибун за всім цим спостерігали родичі вбитих російських окупантів з цього батальйону. Вони ж після гри отримали хокейні джерсі з підписами гравців ЦСКА.
Але це не вперше ЦСКА так підтримує цей батальйон. Перед тим вони передали їм мікроавтобус.
Цікаво, НХЛ все влаштовує в ситуації, коли гравець, якого вони вважають своїм, бере активну участь в російській воєнній пропаганді? Чи й цього разу там закриють оці на все це, лиш би їх хокеїстів не ображали?