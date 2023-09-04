Національна хокейна ліга кинулася активно захищати російських гравців, які виступали там, коли їм почали ставити питання про війну в Україні. Такі питання були цілком зрозумілі та очікувані – знати, чи підтримує конкретний російський спортсмен людиноненависницьку політику своєї країни. Та в НХЛ максимально "присікали" такі питання, апелюючи до права хокеїстів на приватне життя. Тож там вирішили "не помічати" в себе росіян, які є пропагандистами кривавого режиму.

Сайт 24 Каналу розповідає історію, як в Росії доволі зневажливо поставилися до НХЛ, за що можуть поплатитись дискваліфікацією. І до чого тут війна в Україні та російські окупанти з батальйону "Еспаньола", які були розгромлені під Бахмутом.

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Надмірна любов НХЛ до росіян

Одним з найпопулярніших хокеїстів в НХЛ є росіянин Алєксандр Овєчкін. Він капітан команди "Вашингтон Кепіталс", з якою у 2018 році виграв Кубок Стенлі. В нього чимало рекордів в НХЛ. Та примітним його робить не лише це. Саме Овєчкін в листопаді 2017 року створив і фінансував "неформальний патріотичний рух Putin Team". Фактично це була неприхована агітація перед президентськими виборами в Росії за Владіміра Путіна, до якої долучилися зірки спорту та шоубізнесу. І Овєчкін зі своєю популярністю відігравав в цьому чималу роль.



Російський диктатор Владімір Путін та Алєксандр Овєчкін / фото championat.com

Про те, що російська влада "паразитує" на популярності хокею та НХЛ, може свідчити й той факт, що в грудні 2011 року в Росії була створена любительська хокейна ліга. І ініціатором її створення виступив саме Владімір Путін. Спочатку її назвали російська любительська хокейна ліга, але вже у 2012 році вона змінила назву на "нічна любительська ліга" – НХЛ.

Але для НХЛ Овєчкін – це не прибічник російського диктатора, який розпочав війну проти України. А спортивна зірка, яка приносить їм прибуток. Відтак там зробили все, щоб цій зірці "з правом на приватне життя" не докучали з набридливими питаннями про війну в Україні.

Та й загалом для росіян в НХЛ зробили доволі сприятливі умови. І у 2023 році навіть внесли чотирьох росіян як потенційних кандидатів до хокейної зали слави. А в червні 2023 році на драфті команди НХЛ обрали одразу 19 росіян. Так, не всі вони зіграють бодай матч за нові команди. Але такі показники є доволі знаковими.

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Але Овєчкін – не один такий росіянин в НХЛ. В сезоні 2022/2023 в НХЛ виступало 62 російські хокеїсти. Хоча могло бути на одного більше. І ця історія саме про нього.

Замість НХЛ – російська армія

7 травня 2022 року російський хокейний воротар Іван Федотов підписав річний контракт з "Філадельфія Флаєрс". Хоча він був обраний на драфті НХЛ ще у 2015 році. Та він залишився в Росії, виступаючи там за різноманітні клуби. Аж поки у 2021 році не опинився в московському ЦСКА. Тоді ж потрапив і до збірної Росії, з якою на Олімпіаді-2022 в Пекіні став срібним призером.

30 квітня 2022 року в Федотова закінчився контракт з ЦСКА. І підписувати новий він не захотів. Натомість підписав контракт з "Філадельфія Флаєрс". Та зіграти бодай хвилину за новий клуб йому не вдалося. Як і відправитися до США.

1 липня 2022 року Федотова було затримано в Санкт-Петербурзі співробітниками воєнкомату. При цьому що на нього мало не влаштували полювання, адже російські правоохоронці чатували на хокеїста в різних місцях, де він міг перебувати.

Причиною для затримання було те, що військова прокуратура Санкт-Петербурга вирішила подати його в розшук як ухилянта від військової служби. Але це "офіційна" версія. За неофіційною, так Федотову "відімстили" за те, що він не захотів підписувати новий контракт з ЦСКА.

Після того, як хокеїста доставили у воєнкомат, в той же день його відправили до лікарні (йому стало погано). А вже 4 липня Федотов опинився в Сєвєродвінську (Архангельська область), де розташований навчальний центр військово-морського флоту. При цьому адвокат не знав, де весь цей час перебував Федотов.

Згодом стало відомо, що Федотов приєднався до спортроти північного флоту, де цілий рік проведе у складі команди "Авангард" біломорської військово-морської бази.

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Як на це відреагували в НХЛ та "Філадельфії Флаєрс"? Мляво. В НХЛ заявили, що "їм відомо про ситуацію", і наразі вона вивчається. Але ніяких активних кроків так у підсумку і не зробили. Інші команди дещо більше переполошилися. Але лише через те, що і з їхніми російськими хокеїстами може статися така ж ситуація. Тому закликали не їхати у відпустку до Росії.

У "Філадельфії Флаєрс" після цього завили, що їх контракт з Федотовим почне діяти з наступного сезону, коли він рік відслужить в російській армії.

Тут варто зробити ще одну ремарку про самого Івана Федотова. У січні 2022 року він виступав за збірну Росії, яка вийшла на матч проти Фінляндії у формі з написом "СРСР". І вийшло так, що він на собі сповна відчув репресивний апарат, як це було за часів СРСР. Адже якщо агітуєш за "СРСР", то варто бути готовим до того, що радянські реалії життя прийдуть до тебе й у вигляді репресій.



Іван Федотов під час матчу за збірну Росії у 2022 році

Повага до угод – не в стилі Росії

Вся ця історія отримала дещо неочікуване продовження. Коли Федотов вже відслужив і мав повне право поїхати до США грати в НХЛ, він цього не зробив. Натомість у 2023 році він "підписав" контракт з тим же ЦСКА на два роки.

Таке рішення вже не надто сподобалося НХЛ. Адже там вважали, що у Федотова є дійсний контракт з "Філадельфія Флаєрс". Окрім того, ще у 2010 році НХЛ та КХЛ підписали Меморандум про взаєморозуміння. Цей документ передбачав, що хокеїсти з одного чемпіонату не можуть переїхати в іншу лігу при чинному контракті з клубом. І хоч навесні 2022 року після російського вторгнення в Україну дія меморандуму була припинена, але обидві ліги продовжили його дотримуватися.

Тож навіть в російській КХЛ спочатку не реєстрували цей контракт Федотова з ЦСКА. Та згодом кардинально змінили думку, і вже в липні 2023 року зареєстрували контракт з російським клубом, натомість визнавши угоду між Федотовим та "Філадельфія Флаєрс" недійсною.

В цю ситуацію довелося втрутитися Міжнародній федерації хокею (IIHF). Вона на чотири місяці відсторонила Івана Федотова від участі в офіційних матчах за порушення міжнародного трансферного регламенту (з 1 вересня до 31 грудня). А ЦСКА заборонили здійснювати впродовж сезону міжнародні трансфери.

Та Росія славиться своїм зневажливим ставленням до міжнародного права. Так і цього разу. 1 вересня, попри рішення IIHF про відсторонення, Федотов зіграв перший офіційний матч за ЦСКА – в КХЛ. В IIHF чи не одразу на це відреагували. Вони наклали штраф в розмірі 5 тисяч швейцарських франків на федерацію хокею Росії за те, що там дозволили Федотову зіграти в цьому матчі. І пригрозили Федотову, ЦСКА та Російській Федерації додатковими санкціями.

В Росії таке рішення IIHF викликало лише сміх. Адже їхня збірна і так не допущена до чемпіонату світу. Тож їм і втрачати нічого. Але навіть там "підстрахувалися". В КХЛ змінили свій регламент, заявивши, що їх рішення щодо участі гравців в матчі є важливішими за рішення IIHF.

А в самій IIHF поки що не придумали, як діяти далі. Попри те, що вони мають чималі важелі впливу (як от заборона на будь-які трансфери до команд КХЛ), поки там вирішили "не тиснути".

Реакція НХЛ виявилася такою ж млявою в цьому випадку, як і за рік до цього. Заступник комісіонера Білл Дейлі заявив, що організація буде поважати діючі контракти КХЛ.

З символами окупантів

Та хокейний матч 1 вересня відзначився не лише грою Федотова, який не мав права цього робити. А також і поразкою ЦСКА в цьому матчі. Але й доволі скандальною ситуацією.

На розминку перед матчем хокеїстки ЦСКА вийшли у спеціальній формі, присвяченій батальйону "Еспаньола". Це спецпідрозділ російських окупаційних військ, що складається з фанатів. Переважно – футбольних. Саме цей батальон зазнав розгрому від українських військових в середині серпня під час спроби атакувати українські позиції біля Бахмута.



Іван Федотов в хокейній джерсі перед грою зі знаками російських окупантів / фото t.me/cska_hockey

Керівником батальйону "Еспаньола" є російський воєнний злочинець Станіслав Орлов, якого кличуть "Іспанець". І саме він зробив символічне вкидання шайби на цьому матчі. А з трибун за всім цим спостерігали родичі вбитих російських окупантів з цього батальйону. Вони ж після гри отримали хокейні джерсі з підписами гравців ЦСКА.

Але це не вперше ЦСКА так підтримує цей батальйон. Перед тим вони передали їм мікроавтобус.

Цікаво, НХЛ все влаштовує в ситуації, коли гравець, якого вони вважають своїм, бере активну участь в російській воєнній пропаганді? Чи й цього разу там закриють оці на все це, лиш би їх хокеїстів не ображали?