Итоговый турнир ATP: определились все полуфиналисты соревнований в Лондоне
20 ноября стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP 2020 года, который проходит в Лондоне.
Серб Новак Джокович стал последним участником полуфинальной стадии на мужском Итоговом турнире, пишет 24 канал.
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В заключительном матче группового этапа 1-й номер посева одолел немца Александра Зверева (5) – 6:3, 7:6 (4).
Таким образом, в плей-офф вышли: Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Даниил Медведев (Россия) и Новак Джокович (Сербия).
Итоговый турнир ATP. Пары 1/2 финала
- Даниил Медведев – Рафаэль Надаль
- Доминик Тим – Новак Джокович
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