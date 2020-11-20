Підсумковий турнір ATP: визначилися усі півфіналісти змагань в Лондоні
20 листопада стали відомі всі півфіналісти Підсумкового турніру ATP 2020 року, який проходить у Лондоні.
Серб Новак Джокович став останнім учасником півфінальної стадії на чоловічому Підсумковому турнірі, пише 24 канал.
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У заключному матчі групового етапу 1-й номер посіву здолав німця Олександра Звєрєва (5) – 6:3, 7:6 (4).
Таким чином, до плей-офф вийшли: Рафаель Надаль (Іспанія), Домінік Тім (Австрія), Данило Медвєдєв (Росія) та Новак Джокович (Сербія).
Підсумковий турнір ATP. Пари 1/2 фіналу
- Данило Медведєв – Рафаель Надаль
- Домінік Тім – Новак Джокович
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