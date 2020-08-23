В клубе украинца Евгения Шахова "Лечче" произошли перестановки на тренерском мостике. Клуб покинул Фабио Ливерани, который не смог спасти команду от вылета в Серию Б.

"Лечче" объявил о назначении Эудженио Корини новым главным тренером клуба. Контракт с 50-летним специалистом подписан на 3 года, сообщает официальный сайт клуба.

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При этом, по информации итальянских СМИ, сам Ливерани, в отличие от "Лечче", в Серии А останется. В ближайшее время он должен возглавить "Парму", которая уволила Роберто д'Аверсу.

В розыгрыше 2019/20 Шахов сыграл 24 матча во всех турнирах за "Лечче", отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

Что известно об Эудженио Корини

В прошлом сезоне Корини возглавлял "Брешию", откуда был дважды уволен. Клуб вылетел из серии А, как и "Лечче".

Ранее он также возглавлял "Кротоне", "Фрозиноне", "Кьево", "Палермо" и "Новара".