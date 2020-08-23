У клубі українця Євгена Шахова "Лечче" відбулися перестановки на тренерському містку. Клуб покинув Фабіо Ліверані, який не зміг врятувати команду від вильоту в Серію Б.

"Лечче" оголосив про призначення Еудженіо Коріні новим головним тренером клубу. Контракт з 50-річним фахівцем підписано на 3 роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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При цьому, за інформацією італійських ЗМІ, сам Ліверані, на відміну від "Лечче", в Серії А залишиться. Найближчим часом він має очолити "Парму", яка звільнила Роберто д'Аверсу.

У розіграші 2019/20 Шахов зіграв 24 матчі у всіх турнірах за "Лечче", відзначившись одним голом і трьома результативними передачами.

Що відомо про Еудженіо Коріні

У минулому сезоні Коріні очолював "Брешію", звідки був двічі звільнений. Клуб вилетів з серії А, як і "Лечче".

Раніше він також очолював "Кротоні", "Фрозіноне", "К'єво", "Палермо" і "Новара".