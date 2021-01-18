Футбольный клуб Интер уже вскоре может получить новое название. И герб. Владельцы клуба планируют провести ребрендинг, чтобы сделать его более узнаваемым в мире.

Название клуба не слишком изменится, но вместо традиционного Internazionale будет использоваться Inter Milano. Так в клубе хотят иметь больше ассоциаций с городом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Поэтому изменится и герб клуба. Он будет модернизирован. Как именно – пока неизвестно. Издание отмечает, что на логотипе команды будут пытаться обыграть буквы I и M из нового названия. Хотя они присутствуют и на предыдущем гербе команды, который создали еще в 1908 году.



Интер использует свой герб с 1908 года / Фото twitter.com/Inter

Герб, который использует Интер, был создан в 1908 году вместе с основанием клуба. В 1928 году название клуба и герб пришлось изменить, когда в Италии к власти пришли фашисты. В 1943 году название и герб вернули. Впоследствии команда еще несколько раз меняла логотип, в 90-х годах вернувшись к первому логотипу. Впоследствии этот герб претерпевал незначительные изменения.

К такому шагу китайская компания Suning Group, которая и владеет Интером, прибегла, чтобы сделать бренд более узнаваемым в мире. Цвета клуба – сине-черные – вряд ли будут менять.

Кроме того, компания Pirelli перестанет быть титульным спонсором клуба. Контракт рассчитан до лета 2021 года. Они были на футболках команды с 1995 года, что является самым длинным партнерством в истории футбола.

Представить изменения должны 9 марта.

Интер станет не первым клубом в Италии, который прибегнет к ребрендингу ради большей узнаваемости бренда. В 2017 году так сделал и Ювентус, сменивший логотип команды. Вместо геральдического герба с лошадью туринский клуб использовал просто стилизованную букву J.