Итальянский Интер планирует изменить название и логотип
Футбольный клуб Интер уже вскоре может получить новое название. И герб. Владельцы клуба планируют провести ребрендинг, чтобы сделать его более узнаваемым в мире.
Название клуба не слишком изменится, но вместо традиционного Internazionale будет использоваться Inter Milano. Так в клубе хотят иметь больше ассоциаций с городом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Поэтому изменится и герб клуба. Он будет модернизирован. Как именно – пока неизвестно. Издание отмечает, что на логотипе команды будут пытаться обыграть буквы I и M из нового названия. Хотя они присутствуют и на предыдущем гербе команды, который создали еще в 1908 году.
Интер использует свой герб с 1908 года / Фото twitter.com/Inter
К такому шагу китайская компания Suning Group, которая и владеет Интером, прибегла, чтобы сделать бренд более узнаваемым в мире. Цвета клуба – сине-черные – вряд ли будут менять.
Кроме того, компания Pirelli перестанет быть титульным спонсором клуба. Контракт рассчитан до лета 2021 года. Они были на футболках команды с 1995 года, что является самым длинным партнерством в истории футбола.
Представить изменения должны 9 марта.
Интер станет не первым клубом в Италии, который прибегнет к ребрендингу ради большей узнаваемости бренда. В 2017 году так сделал и Ювентус, сменивший логотип команды. Вместо геральдического герба с лошадью туринский клуб использовал просто стилизованную букву J.
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