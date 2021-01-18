Центральным матчем 18 тура чемпионата Италии стала игра между Интером и Ювентусом в воскресенье, 17 января. Уверенную победу одержали хозяева поля.

Интер – Ювентус 2:0

Голы: Видаль, 12, Барелла,52

Это было сверхпринципиальное противостояние, которое называют "дерби всей Италии". Также для команд было важно победить в борьбе за чемпионство и не дать этого сделать сопернику.

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Интер на этот матч выбрал игру на контратаках, и ему это удалось. Хотя все могло в этом матче пойти не так, если бы Роналду в начале встречи забил бы гол согласно правилам. Но нападающий оказался в офсайде, поэтому взятие ворот не засчитали. А через мгновение уже Интер был впереди.

Барелла навесил с фланга. За мяч боролся Лукаку, но не дотянулся. К счастью для хозяев поля, там же был и Видаль. Полузащитник головой четко направил мяч в угол ворот соперника. Для Видаля это первый гол в чемпионате за Интер. И именно в ворота команды, за каторую он когда-то выступал.

Интеру удавалась игра на контрвыпадах. Особенно опасным были проходы Лукаку, который протискивал линию защиты соперника. Но забить ему не удавалось.

Во втором тайме Интер ошеломил соперника еще одним быстрым голом. Бастони со своей половины поля отдал пас в разрез на партнера метров на 50. Им оказался Барелла, который получил пас и с близкого расстояния переиграл Шенсни.

Все потуги Ювентуса сравнять счет в этом матче были неудачными. И лишь в конце встречи Кьеза мог сократить отставание. Но Ханданович показал чудеса реакции, отразив выстрел соперника.

Видеообзор матча Интер – Ювентус

Интер побеждает и набирает 40 очков. Столько же и у Милана, который на первом месте, но еще не сыграл свой матч чемпионата. У Ювентуса 33 очка и тоже еще одна игра в запасе. Пока же команда на пятом месте.