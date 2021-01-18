Футбольний клуб Інтер вже невдовзі може мати нову назву. І герб. Власники клубу планують провести ребрендинг, щоб зробити його більш упізнаваним у світі.

Назва клубу не надто зміниться, але замість традиційного Internazionale буде використовуватися Inter Milano. Так у клубі хочуть мати більше асоціацій з містом. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Відтак зміниться і герб клубу. Він буде модернізований. Як саме – поки невідомо. Видання зазначає, що на логотипі команди намагатимуться обіграти букви I та M з нової назви. Хоча вони присутні й на попередньому гербі команди, який створили ще у 1908 році.



Інтер використовує свій герб з 1908 року / Фото twitter.com/Inter

Герб, який використовує Інтер, був створений у 1908 році разом із заснуванням клубу. У 1928 році назву клубу та герб довелося змінити, коли в Італії до влади прийшли фашисти. У 1943 році назву та герб повернули. Згодом команда ще декілька разів змінювала логотип, у 90-х роках повернувшись до першого логотипу. Згодом цей герб зазнавав незначних змін.

До такого кроку китайська компанія Suning Group, яка і володіє Інтером, вдалася, щоб зробити бренд більш пізнаваним у світі. Кольори клубу – синьо-чорні, навряд чи будуть змінювати.

Окрім того, компанія Pirelli перестане бути титульним спонсором клубу. Контракт розрахований до літа 2021 року. Вони були на футболках команди з 1995 року, що є найдовшим партнерством в історії футболу.

Представити зміни мають 9 березня.

Інтер стане не першим клубом в Італії, який вдасться до ребрендингу заради більшої впізнаваності бренду. У 2017 році так зробив і Ювентус, який змінив логотип команди. Замість геральдичного герба з конем туринський клуб використав просто стилізовану букву J.