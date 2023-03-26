Неожиданное усиление Ротаня: тренеру сборной Украины будет помогать экс-асистент Шевченко

Тренерский штаб сборной Украины претерпел определенные изменения. К числу помощников Руслана Ротаня присоединился итальянский специалист Луиджи Ночентини.

Матч против сборной Англии станет дебютным для Руслана Ротаня в качестве главного тренера национальной команды Украины. Для усиления тренерского штаба "сине-желтых" был приглашен итальянец Луиджи Ночентини.

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По сообщению ТаТоТаке, итальянский специалист будет выполнять роль аналитика. Ночентини присутствовал на матче Италия – Англия (1:2) и подготовил аналитический отчет соперника украинцев.

Ожидается, что Ночентини вместе с Ротанем поедут на игру молодежных сборных Италии и Украины, которая состоится 27 марта в Реджо-ди-Калабрии.

Ночентине на тренировке сборной Украины / скриншот ТаТоТаке

Напомним, что Луиджи Ночентини работал помощником Дмитрия Михайленко в Днепре-1, а также входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины и Дженоа.

Кстати, Андрей Николаевич присутствовал на товарищеском матче с Брентфордом, который проходил за "закрытыми дверями".

, матч Англия – Украина начнется в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 26 марта в 19:00 по киевскому времени.